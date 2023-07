Asesino del repartidor de gas le envió un audio burlesco a la hija

Uno de los asaltantes involucrados en el asesinato de un repartidor de gas, ocurrido el martes en la comuna de Cerro Navia, envió un audio a una de las hijas de la víctima, que llamó al teléfono de su padre en repetidas ocasiones esa noche.

Mientras realizaba una entrega, Fernando Vargas fue abordado por tres sujetos, quienes tras un forcejeo le dispararon y huyeron a bordo del camión. La vecina que recibía el balón llevó al trabajador hasta el Hospital Félix Bulnes, donde se confirmó su deceso.

Según publicó 24 Horas, en la huida uno de los delincuentes replicó los llamados de la afectada con el siguiente mensaje: "Yo ando robando y recién me robé... un choreo. Este teléfono salió de un robo, disculpa, disculpa flaquita, para que no esté llamando si es bonita. Disculpa flaquita, ya no llame a este teléfono".

El mismo medio indicó que gracias al GPS, el dueño del camión logró localizarlo en una casa de Renca, donde Carabineros capturó a la propietaria y a su hijo de 14 años, sospechoso del crimen, cuya detención fue ampliada hasta el viernes.

La policía también halló en la vivienda los 21 cilindros que trasladaba la máquina, que fueron descargados en el antejardín.

"Matan a un padre que deja a dos niñas adolescentes solas, porque su mamá también había fallecido tiempo atrás", deploró una tía del trabajador, que habló con la prensa este miércoles.