Balacera en La Pintana dejó un fallecido y dos heridos graves

Un ataque a balazos al interior de una camioneta en La Pintana dejó como resultado un hombre fallecido y otros dos con heridas de gravedad.

El hecho ocurrió en la intersección de la Avenida del Observatorio con Las Águilas, cuando las víctimas fueron emboscadas por un grupo de sujetos que las venía persiguiendo en otro vehículo.

Según los antecedentes policiales, la camioneta de las víctimas fue bloqueada por el otro vehículo, desde el cual descendieron varios individuos que abrieron fuego de forma indiscriminada.

Carabineros precisó que se realizaron entre 60 y 80 disparos.

El conductor de la camioneta recibió múltiples impactos de bala, resultando en su muerte, mientras que los otros dos ocupantes fueron heridos y trasladados de urgencia a un recinto asistencial. El parte médico de estos últimos es de carácter reservado.

El ataque ocurrió frente a varios locales comerciales, incluyendo una barbería y centros de comida, lo que generó pánico en los transeúntes.

El sitio del suceso se mantiene aislado y bajo un fuerte resguardo policial. El Ministerio Público instruyó a la Brigada de Homicidios de la PDI y al Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) para que realicen las diligencias necesarias para esclarecer los hechos.

Las autoridades buscan determinar la identidad de las víctimas y de los atacantes, así como la motivación detrás de este crimen.