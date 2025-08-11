Balacera tras presunto asalto en Maipú dejó un muerto y cuatro detenidos en Cerrillos

Un nuevo homicidio con arma de fuego se investiga en la Región Metropolitana, esta vez con un fatal desenlace en la comuna de Cerrillos. Un hombre murió baleado tras llegar a pedir ayuda a la Subcomisaría Buzeta.

Según los primeros antecedentes, el hecho se habría originado en un servicentro de la comuna de Maipú. La víctima, junto a otros acompañantes en un vehículo Chevrolet Sail, habrían huido de un supuesto intento de asalto.

Sin embargo, la situación escaló a una riña y persecución que terminó en la Avenida Pedro Aguirre Cerda, donde el vehículo chocó contra un poste antes de dirigirse al recinto policial.

La complejidad del caso radica en que existen dos versiones sobre lo ocurrido. Minutos después del deceso, otras tres personas se presentaron en la 12ª Comisaría de San Miguel, manifestando haber sido víctimas de un asalto y que, en su defensa, dispararon contra sus presuntos atacantes.

Carabineros está contrastando ambos relatos. El procedimiento dejó un saldo de cuatro personas detenidas, una por el delito de homicidio y otra por porte de arma.

La Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo de las diligencias para esclarecer el caso.