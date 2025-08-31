Hombre murió tras ser baleado afuera de local clandestino en Independencia
Un hombre extranjero falleció después de recibir disparos a la salida de un local clandestino este domingo, en la comuna de Independencia.
De acuerdo con el equipo ECOH de la Fiscalía, el hecho ocurrió en la esquina de las calles Maruri con Aníbal Pinto, donde la víctima sufrió al menos dos impactos de bala.
Posteriormente, fue trasladada al Hospital San José, donde llegó sin signos vitales.
@ECOH_FiscaliaRM se trasladó hasta Independencia, en Maruri con Pinto, por el homicidio con arma de fuego de un extranjero que habría recibido al menos dos impactos de bala a la salida de un local clandestino, quien luego ingresó sin signos vitales al Hospital San José. pic.twitter.com/SHmff2YYej— ECOH_Fiscalia_RM (@ECOH_FiscaliaRM) August 31, 2025