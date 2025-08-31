Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto y neblina
Santiago10.2°
Humedad88%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Policial | Homicidios

Hombre murió tras ser baleado afuera de local clandestino en Independencia

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Recibió al menos dos impactos y llegó al Hospital San José sin signos vitales.

Hombre murió tras ser baleado afuera de local clandestino en Independencia
 @ECOH_FiscaliaRM (X)

El equipo ECOH de la Fiscalía se encuentra en el lugar de los hechos.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un hombre extranjero falleció después de recibir disparos a la salida de un local clandestino este domingo, en la comuna de Independencia.

De acuerdo con el equipo ECOH de la Fiscalía, el hecho ocurrió en la esquina de las calles Maruri con Aníbal Pinto, donde la víctima sufrió al menos dos impactos de bala.

Posteriormente, fue trasladada al Hospital San José, donde llegó sin signos vitales.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada