Hombre murió tras ser baleado afuera de local clandestino en Independencia

Un hombre extranjero falleció después de recibir disparos a la salida de un local clandestino este domingo, en la comuna de Independencia.

De acuerdo con el equipo ECOH de la Fiscalía, el hecho ocurrió en la esquina de las calles Maruri con Aníbal Pinto, donde la víctima sufrió al menos dos impactos de bala.

Posteriormente, fue trasladada al Hospital San José, donde llegó sin signos vitales.