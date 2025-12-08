Al menos seis damnificados tras incendio que afectó a vivienda en Recoleta

Al menos seis personas resultaron damnificadas después de que un incendio afectara a una vivienda en la comuna capitalina de Recoleta.

El siniestro se originó en la esquina de la Avenida Recoleta con la calle Rawson, a donde 14 carros de Bomberos y 80 voluntarios acudieron después de dos alarmas de incendio.

Las llamas ya están controladas, por lo que Bomberos trabaja en labores de remoción de escombros y de ventilación del lugar.

Asimismo, no se registran lesionados.

🔴 AHORA: más imagenes con la respuesta del Cuerpo de Bomberos de Santiago ante 2ª Alarma de #Incendio, declarado en casa habitación de calle Rawson y Av. Recoleta, comuna de #Recoleta.

La respuesta es con voluntarios y máquinas de 13 compañías.@Comandantecbs @Muni_Recoleta pic.twitter.com/OszyHRCGVU — Cuerpo de Bomberos de Santiago (@cbsantiago) December 8, 2025

De acuerdo con el segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Juan Pablo Slako, "se pudo controlar lo que es la propagación (del incendio). Tenemos afectada una vivienda grande (...), estamos hablando de seis a siete personas que vivían en este lugar que están damnificadas".

"Ya tenemos el fuego controlado, (por lo que) trabajamos en las labores de remoción y extinguimos el último foco que está al interior de la propiedad", aseguró.

Sobre la infraestructura, Slako indicó que "es una construcción antigua típica del lugar, con mucho adobe y materiales muy viejos que dificultan el tema de la propagación (de las llamas) y su (peligro de) derrumbe".