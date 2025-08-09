Más de 400 detenidos dejó "inédito" operativo de Carabineros y la PDI en La Araucanía

Autoridades policiales y de seguridad de la Región de La Araucanía destacaron el "inédito" operativo en conjunto que llevaron a cabo Carabineros y la PDI a nivel nacional, que en la zona dejó un saldo de 416 personas detenidas por diversos delitos.

El procedimiento, enfocado en la prevención de ilícitos y la entrega de mayor seguridad a la ciudadanía, duró más de seis horas y fue efectuado por 800 funcionarios de Carabineros de la Zona Araucanía y de Control de Orden Público (COP), más la Policía de Investigaciones.

"Pusimos a disposición de manera extraordinaria, a través de nuestro despliegue, más de 567 funcionarios y 212 vehículos o recursos logísticos, por tierra y aire", dijo el jefe de la Novena Zona de Carabineros, general Patricio Yáñez.

"El resultado es significativo para nuestra región, toda vez que Carabineros detuvo a al menos 296 personas y se desarrollaron 2.473 controles de identidad. Se realizaron, además, 3.881 controles vehiculares", contabilizó.

En tanto, Israel Campusano, encargado de coordinar las labores de Seguridad en La Araucanía, señaló que el operativo forma parte de planes trabajados de hace meses.

"(Este es) un procedimiento de copamiento inédito tanto a nivel nacional como regional, donde ambas policías, mediante datos e información estratégica, han planificado territorios para obtener resultados y finalmente han desarrollado una labor coordinada, conjunta y que no sólo implicó despliegue físico, sino también jurídico", valoró.

Del total de detenidos, 356 fueron capturados por Carabineros y 60 por la PDI. Todos los antecedentes fueron enviados a Fiscalía.