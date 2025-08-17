Encerrona al jefe de la Fiscalía Occidente fue parte de un "tour delictual"

La Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones, en conjunto con la Fiscalía Metropolitana Sur, recuperó en la comuna de la Pintana el vehículo robado al fiscal Metropolitano Occidente, Marcos Pastén.

Pastén sufrió el robo de su vehículo durante la noche del sábado, alrededor de las 21:00 horas, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, cuando un grupo de entre cinco y ocho sujetos armados lo intimidó a él y a su familia.

Por este ilícito existen dos detenidos por el momento, entre ellos, un joven de 16 años capturado en La Granja.

Tour delictual

De acuerdo al Ministerio Público, los responsables del atraco se encontraban realizando un "tour delictual".

El fiscal César Flores, de la Fiscalía Metropolitana Sur, detalló que pedirán la internación provisoria del adolescente detenido, porque no solo se le va a imputar el delito de robo de vehículo con fuerza e intimidación del vehículo del fiscal Pastén, sino también otros dos delitos: "El anterior robo de un vehículo marca Ford Ecosport, y también el de un vehículo marca Peugeot que se perpetró 20 minutos después del segundo robo (que afectó al persecutor)".

"Ya no sería (la presentación de cargos) solamente un delito de robo con violencia e intimidación, sino que, eventualmente, de acuerdo a los antecedentes que vamos a recopilar, serían tres delitos de robo con violencia e intimidación", precisó Flores.