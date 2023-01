Adulta mayor fue amarrada de pies y manos por delincuentes que robaron en su casa

Una mujer de 64 años fue amarrada de pies y manos y golpeada por dos delincuentes que este jueves entraron a robar a su casa, ubicada en el sector de avenida Cerrillos con Pasaje F, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

Tras escuchar a los ladrones, que rompieron la reja y la puerta de su vivienda, la adulta mayor fue maniatada: "Para mí fue eterno, no me podía soltar. Y utilizaron un cable, del televisor o del teléfono, no sé. No sé cómo se cortó una parte del cable, (pero) me acerqué a la ventana arrastrándome, porque tenía los pies amarrados y no me podía parar, para llamar a mis vecinas, pero no me escucharon", relató.

Una vez consumado el asalto, los vecinos acusaron que ni personal de Carabineros ni de seguridad municipal llegaron a prestar ayuda. Posteriormente, se manifestaron debido a que han sufrido una seguidilla de robos en la zona.