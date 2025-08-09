Detuvieron a delincuentes que asaltaron tienda de celulares en San Miguel

Carabineros logró este sábado la detención de cinco sujetos implicados en un robo a una sucursal de la empresa Entel, ubicada en Gran Avenida, comuna de San Miguel.

Según la información policial, los delincuentes fueron sorprendidos sustrayendo equipos y posteriormente intentaron huir en un vehículo rojo.

Tras una rápida persecución, el automóvil fue ubicado y los asaltantes fueron interceptados en la intersección de Ángel Guarello con Gran Avenida. En la revisión del vehículo, los oficiales encontraron cuatro teléfonos celulares con sus candados de seguridad arrancados, los cuales habían sido extraídos de las mesas de exhibición del local.

El avalúo de los equipos robados asciende aproximadamente a 1 millón 900 mil pesos.

Entre los detenidos se encuentran dos adultos, de 35 y 18 años, y tres menores de edad. Se informó que ninguno de los implicados presentaba antecedentes penales.

El vehículo utilizado en el robo fue incautado y se encontraba registrado a nombre del detenido de mayor edad.