Tópicos: País | Policial | Robos

Falsos guardias municipales protagonizaron millonario robo en joyería de Lo Barnechea

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Falsos guardias municipales protagonizaron un millonario robo en una joyería ubicada en calle Escrivá de Balaguer, en la comuna de Lo Barnechea.

Los sujetos llegaron hasta el edificio donde se encuentra una joyería de lujo, intimidaron a los trabajadores, amarrándolos y encerrándolos, haciéndose uno de ellos pasar por conserje, mientras los otros tres sujetos subieron hasta el piso 10.

Los delincuentes estuvieron cerca de una hora en el lugar, desde donde robaron una serie de joyas de alto valor.

