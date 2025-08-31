Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto
Santiago13.0°
Humedad65%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Policial | Robos

Familia sufrió violento y millonario robo al interior de su hogar en Peñalolén

Publicado:
| Periodista Radio: Pablo Rivera
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Según relató el dueño de casa, forcejeó con al menos cuatro sujetos que ingresaron armados y le propinaron cortes en su mano.

Sustrajeron especies avaluadas en 150 millones de pesos, incluyendo joyas y dos vehículos.

Familia sufrió violento y millonario robo al interior de su hogar en Peñalolén
 ATON (referencial)

Más tarde, los móviles fueron hallados por Carabineros.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Una familia sufrió un violento robo al interior de su casa en la comuna de Peñalolén, perpetrado por un grupo de sujetos armados que robaron vehículos, joyas y demás especies que, en total, sumaron un avalúo de 150 millones de pesos. 

El domicilio afectado se ubica en la Avenida del Valle, donde el dueño de casa -identificado como Diego- se percató de que los antisociales querían ingresar. Intentó evitar su entrada y forcejeó con ellos, pero falló debido a que irrumpieron "como una avalancha". 

"Vi a cuatro personas mayores de edad entrando con cuchillos, pistolas y todo. Me pegaron en el brazo y me hicieron una herida, y con gritos y todo hicieron que me arrodillara. Querían amarrarme y amordazar a mi familia", contó.

Según su relato, los delincuentes -que, por fortuna, no agredieron a su esposa e hijos, que se encontraban en el segundo piso- estuvieron alrededor de seis minutos en el inmueble sustrayendo especies, incluyendo dos vehículos.

Si bien los ladrones escaparon, Carabineros halló los móviles -un BMW del año 2025 y una camioneta Kia Grand Carnival- gracias a la tecnología de geolocalización que tenían.

El dueño de casa, por su parte, resultó con cortes en su mano.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada