La Cisterna: Intento de robo a la salida de un banco terminó con un asaltante muerto

Un intento de robo bajo la modalidad conocida como "salida de banco" terminó con un asaltante muerto, este lunes, en la comuna de La Cisterna.

"La pareja de víctimas venía saliendo de un ServiEstado y caminando por la calle, cuando fueron interceptadas por cuatro sujetos que se movilizaban en un vehículo. Algunos, al parecer, les estaban haciendo un seguimiento desde la salida del banco y otros en un vehículo, bajándose e intentando sustraer el dinero que habían sacado", informó el fiscal José Manuel Mac-namara.

"En ese momento comenzó un forcejeo, en el que le propinaron dos puñaladas a una de las víctimas. Un tercero que circulaba por el lugar, en su vehículo, quien portaba un arma que tenía inscrita (para defensa en su domicilio), la sacó con la finalidad de defender a la víctima y efectuó dos disparos en contra del conductor del vehículo (de los asaltantes), causándole la muerte", agregó el persecutor de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur.

El resto de la banda delictual huyó tras los disparos, mientras que el autor de los disparos fue conducido a un recinto policial para ser interrogado.

Posteriormente, se aclaró que fue su hijo, quien lo acompañaba, el que percutó los disparos contra el asaltante. Sin embargo, ambos quedaron en libertad luego que el Ministerio Público calificara su actuar -en primera instancia- como "legítima defensa de terceros".

La investigación quedó a cargo de los equipos especializados del OS-9 y el Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros.