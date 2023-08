Providencia: Pareja fue encañonada mientras caminaba por la calle

Carabineros detuvo a cinco sujetos sospechosos de un robo con intimidación a transeúntes en la comuna capitalina de Providencia.

Entre los arrestados hay un adolescente de 16 años.

Según la información policial, la captura se produjo después que una pareja que caminaba durante la noche del lunes por la Avenida Los Leones fuera abordada por delincuentes que circulaban en un automóvil.

Los hampones los amenazaron con armas y les quitaron sus pertenencias personales.

"Uno de ellos me empujó al piso y me apuntó con el arma en la cabeza. Me pidió el celular y me gritó unos garabatos. Cuando sentí el arma en la cabeza, le pasé mi celular y se fueron", relató la mujer afectada a la prensa.

Las víctimas denunciaron el hecho a la seguridad municipal de Providencia, iniciándose una persecución a la que se sumó Carabineros, que finalmente detuvo a los sospechosos.

El capitán Sebastián Veloso detalló que a los sujetos les incautaron "armas a fogueo, celulares, billeteras y joyas de diferentes personas", por lo que la policía presume que podrían ser protagonistas de varios atracos ocurridos en la zona.