Robo afectó a una familia en Puente Alto: Delincuentes intimidaron con armas de fuego

Un violento robo se registró en el sector de Valle Central de la comuna de Puente Alto, cuando una banda delictiva ingresó a una vivienda para intimidar a un familia y luego sustraer dos vehículos y una serie de especies de valor.

Cerca de seis sujetos armados entraron al domicilio cerca de las 05:00 de la madrugada, quienes intimidaron al dueño de casa, su esposa y su hija.

René Rojas, la víctima del robo, relató que "salí con un machete, pero no lo usé porque estoy recién operado, me contuve mientras que los otros gritaban, a mí no me tocaron, pero sí tomaron a mi señora y a la niña la amenazaron, yo solo pedía que no tocaran a mi familia".

"Fueron violentos con mi hija y mi señora, las amenazaron. Yo creo que sí (que eran menores de edad), había uno que me preguntaba si me pasaba algo y me pidió el machete. La niña le pasó todas las llaves y ahí se fueron", añadió.

Personal de Carabineros se encuentra investigando el hecho, por el cual preliminarmente no hay detenidos.