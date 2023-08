"Si lo veo, también pienso mal": Habló el hombre que fue grabado disparando desde un balcón

"Si yo veo eso mismo, también pienso mal". Con estas palabras reconoció su error el hombre que fue fotografiado y grabado en video disparando, supuestamente, contra gaviotas, desde un departamento en la comuna de Algarrobo.

El hecho ocurrió la tarde del domingo y provocó impacto, temor e indignación entre residentes y visitantes. Sin medir consecuencias, Antonio, de 69 años, daba muestras de relajo y placer mientras apuntaba y tiraba, una y otra vez, contra las aves que volaban por el sector de la costanera.

📍Algarrobo

Funa a este sujeto disparando desde el balcón de un departamento a gran cantidad de aves que se encontraban en la playa



Y pensar que hace poco nomás habían personas hablando que querían armas para defenderse... con cada loco en este país pic.twitter.com/ad8HZmNayF — Algarrobo #NoAlTPP-11 #NoADominga (@algarrobocl) July 31, 2023

Enterado, después, del escándalo, "le dije a mi mujer que fuera a Carabineros a avisar lo que estaba sucediendo y vinieron, vieron el arma, me pidieron mi cédula de identidad, revisaron mis antecedentes penales y me dijeron: 'No se preocupe, acá no hay delito, no hay un pájaro muerto, nada'", explicó el sujeto.

El adulto mayor recibió a "Meganoticias", de MEGA, en su departamento, e hizo una demostración: blandió su arma y la disparó al techo, sin causar ningún daño, para graficar que la pistola en cuestión sólo era de aire comprimido.

El sujeto recibió a la televisión en su departamento y disparó al techo para mostrar que desde su pistola no sale "nada", sólo aire: "No hay pájaro muerto" por los disparos, aclara. (Foto: MEGA)

"Esto es lo que yo hacía... ¿Qué estoy disparando? Nada, pero si yo veo eso mismo (el video), también pienso mal, pienso que hay una persona que les está disparando a los pájaros, pero lo que (en realidad) estaba haciendo era sacarle el aire (al arma)", aseguró.

El capitán Freddy Parra, de la Tercera Comisaría de Algarrobo, confirmó que la institución recibió una denuncia sobre lo acontecido, "que pudiese revestir, eventualmente, carácter de delito".

Debido a ello "se realizaron diligencias para establecer la identidad del propietario; la persona que estaba simulando realizar esta acción (disparar)".