Retiro del 10%: Diputados pidieron incorporar a debate una propuesta acotada a diez necesidades

En las horas previas a la discusión que deberá dar la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara Baja acerca de los proyectos para impulsar un nuevo retiro de fondos de pensiones, los diputados Rubén Oyarzo (PDG), Jorge Durán (RN) y Tomás Lagomarsino (PR) pidieron incorporar una iniciativa para sacar el 10% de las AFP pero acotado a 10 necesidades específicas.

Según los parlamentarios, la iniciativa -que se analizará si se pone en tabla- no sería como los otros retiros planteados, pero en esencia igualmente apunta a sacar el dinero de los fondos de pensiones.

La discusión para el sexto retiro se da luego de que se cumpliera un año del veto que impone la Constitución para una iniciativa que iba en el mismo sentido que fue rechazada, luego de que en abril del 2022 esta fuera desechada.

Incluso, en el acceso al Congreso Nacional por la calle Victoria de Valparaíso, un grupo de manifestantes exigió entre gritos a los parlamentarios que ingresan al recinto que aprueben la medida.

🔴Comienzan a llegar personas a las afueras del Congreso Nacional en Valparaíso para exigir una pronta tramitación de un sexto retiro de fondos de pensiones. Hoy es un día clave para comenzar a tramitar iniciativas al respecto. pic.twitter.com/wp52afNd5m — Agencia Quinta (@AgenciaQuinta) April 18, 2023

En paralelo, el diputado Boris Barrera (PC) precisó que se debe considerar que son seis propuestas distintas que deben ser revisadas en su mérito. Estas "no se van a votar inmediatamente, van a tener una tramitación no corta, me imagino, van a ser varios proyectos así que no lo tenemos decidido", dijo, sobre el proceder en la votación de la bancada comunista.

Su par Guillermo Ramírez (UDI) puso la responsabilidad de que estos proyectos sean rechazados en manos del oficialismo, al señalar que "la suerte de ese retiro va a depender del Gobierno", al mismo tiempo que aseguró que, personalmente, "seguiré votando en contra".

"Los primeros se aprobaron porque el (ex)presidente Piñera no fue capaz de alinear a los suyos, el quinto se rechazó porque el Presidente Boric sí logró alinear a los propios Las bancadas van a votar muchas de ellas divididas. Depende del oficialismo si logra alinear a los propios para rechazar el sexto retiro".