"Soy diputada de la República, conch...": Schneider enfrentó al "pastor" Soto afuera del Congreso

La diputada Emilia Schneider (CS) enfrentó al autodenominado "pastor" Javier Soto, luego de ataques transfóbicos de éste en las afueras del Congreso.

La situación ocurrió la semana pasada, pero se viralizó este martes por un video compartido por el mismo Soto, quien hace años causa polémicas similares: El personaje ha sido demandado por ataques homofóbicos y transfóbicos, detenido por incidentes en manifestaciones, e incluso Youtube ha cancelado sus cuentas por discursos de incitación al odio.

Ahora, la diputada Schneider no se aguantó y lo encaró, diciéndole: "A mí no me hablas así, soy diputada de la República, conch...".

El presidente de la Cámara Baja, el diputado Vlado Mirosevic (Partido Liberal), respaldó a su colega con un mensaje en las redes sociales, donde acusó que Schneider ha sufrido "violencia de género". Asimismo, llamó a tener cuidado con los "fanatismos" e intolerancia.

"Hay que evitar que este personaje pueda agredir a alguien", respondió la diputada.

Es inaceptable la violencia de género vivida por la diputada @emischneiderv por parte del pastor Soto. Los fanatismos son un peligro.



Debemos mantener la convivencia cívica para vivir en una sociedad realmente libre y tolerante. Toda mi solidaridad con ella. — Vlado Mirosevic (@vladomirosevic) December 27, 2022

La parlamentaria ha soportado "insultos, gritos y transfobia" de parte de Soto desde hace meses, según contó en su cuenta de Twitter en octubre pasado.

Hoy el pastor Soto me recibió con algunos insultos, gritos y un poquito de transfobia. Qué linda es la tolerancia y el respeto de la ultra derecha conservadora, muy similar a escuchar a los Republicanos en el Congreso. Buenos días! — Emilia Schneider (@emischneiderv) October 5, 2022

