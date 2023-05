Axel Callís: Si el Gobierno se desfonda en la elección, la presidencial va a partir en dos meses

En la previa de la elección del Consejo Constitucional de este domingo, el analista político y director de TuInfluyes.com, Axel Callís, afirmó que si el oficialismo no logra -al menos- igualar el 38% de apoyo que alcanzó el Apruebo en el plebiscito de salida del 4 de septiembre de 2022, "la presidencial va a partir en dos meses", dejando a Gabriel Boric ante el denominado síndrome del pato cojo de cara a los comicios de 2025.

"Yo creo que La Moneda está preocupada y por una razón que no necesariamente tiene que ver con la nueva Constitución. Yo creo que está preocupada porque de irles mal a los dos bloques que sustentan al Gobierno -es decir, que (el oficialismo) baje del (resultado del) Apruebo y se llegue a una cifra cercana de un tercio (de los votos)-, gobernar con un tercio en los próximos dos años y medio es complejo y se compromete políticamente el Gobierno, porque, ¿cuál es la espalda que tiene un Gobierno de un tercio para seguir con el mandato original que lo llevó al poder en el año 2021?", planteó el sociólogo en Lo Que Queda del Día de Cooperativa.

Según Callís, "que salgan unos consejeros más o unos consejeros menos puede ocurrir, pero que se desfonde el bloque político de cara al plebiscito de fin de año y las elecciones municipales, es complejo".

"Dicho en corto: si se desfonda el Gobierno el domingo, la presidencial la vamos a tener a partir de dos meses más", aseguró.

"HAY DESINFORMACIÓN Y ES UNA ELECCIÓN FRÍA; ESO YA SUCEDIÓ EN 2021, CUANDO SALIÓ LA LISTA DEL PUEBLO"

Más de 15,1 millones de personas están llamadas a las urnas este domingo para elegir a los 50 consejeros -25 hombres y 25 mujeres- que redactarán una nueva propuesta de Constitución, que será plebiscitada en diciembre para su entrada en vigor.

Según las encuestas, el interés ciudadano en este proceso electoral -con voto obligatorio- es completamente distinto al fervor de hace dos años, cuando los ciudadanos seleccionaron a los 155 convencionales que escribieron la primera propuesta de Carta Magna, rechazada en el referéndum del pasado septiembre.

"Si estamos en torno a los 12 millones (de votantes el domingo) va a ser un triunfazo, sobre todo para una elección en la que nadie está muy motivado", indicó Callís.

El experto enfatizó que "hay desinformación y es una elección fría, porque muchas personas no tienen claro a qué van los que ganen. Ojo: esto ya sucedió el 2021, cuando votaron 6,5 millones y salió la Lista del Pueblo".

"Cuando analizábamos todo pensábamos que las personas no habían llegado por la pandemia, pero no: haciendo algunos estudios, nos dimos cuenta que muchas personas se restaron del proceso porque no lo entendían. Yo creo ahora que muchas personas tampoco lo tienen claro y no hay información de los candidatos que sea genuina de lo que piensan con respecto al país, en términos de visión para los próximos 30 años, y lo que tenemos es una campaña más parecida a una elección municipal", apuntó el analista.

En tal sentido, Callís señaló que los candidatos "están dando respuestas locales que no tienen nada que ver con diseñar una nueva Constitución y, en el fondo, lo que hacen es tratar de captar esa ola, esa necesidad que tiene la población de conectarse con la seguridad, la migración y todo lo que tiene que ver con el orden público".

"Siempre ocurre en las campañas que los candidatos tratan de conectarse con el clima de opinión pública, pero en esta oportunidad fue in extremo. Prácticamente muy pocos candidatos hablaron de sus ideas para los próximos 30 años o cómo ven a Chile en los próximos 40 años", aseguró.