Comisión Experta sigue con tensiones y la derecha no descarta llegar con una "hoja en blanco"

Siguen las tensiones en la Comisión Experta encargada de redactar el anteproyecto constitucional. Desde la derecha insisten en que los comisionados del oficialismo no están respetando el acuerdo inicial y que -por medio de las enmiendas- están buscando modificaciones sustanciales al texto aprobado en general, por lo que no descartan llegar a junio con un documento en blanco.

El emplazamiento fue abordado por la experta PPD Verónica Undurraga, de la Subcomisión de Principios, quien afirmó que el núcleo de un acuerdo para unos es distinto que para otros y que es incomprensible la amenaza de la hoja en blanco.

"Hay que entender que lo que es núcleo de un acuerdo para unos, es distinto que el núcleo de un acuerdo para otros; y darse cuenta que no estamos respondiendo solo a nuestras bases, sino que estamos respondiendo a una necesidad mucho más amplia de la ciudadanía en general y no haber cerrado debates inexplicablemente al principio", afirmó la experta.

En esta línea, Undurraga aseguró que "nadie se está pensando en llegar con una hoja en blanco" al final del proceso, por lo que señaló que "esas amenazas son incomprensibles, porque no es el espíritu, no anima a nadie".

Por su parte, Máximo Pavez, de la UDI, señaló que le preocupa "profundamente que la presidenta de la comisión experta diga que algunos pueden entender acuerdos sustantivos en una cosa y otros pueden entender acuerdos sustantivos en otra cosa".

"Yo cuando me doy la mano, me doy la mano; y hay cosas en las cuales me di la mano y otras que no. La segunda etapa no la partimos bien, creo que quedó dañada la confianza", alertó el exsubsecretario en el gobierno de Sebastián Piñera.

OTRA ARISTA EN LA POLÉMICA

La polémica por las enmiendas tiene otra arista, ya que entre los comisionados de la oposición se difundió una minuta en la que, según acusan, se advierte que algunas indicaciones oficialistas son parecidas al texto rechazado de la Convención Constitucional.

"Muchas de las enmiendas corresponden a textos de la Convención. Entonces, si esa Convención, si esos textos fueron rechazados, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Estamos intentando revivir algo que la ciudadanía rechazó a través de este proceso? Lo cual es ciertamente la crónica de una muerte anunciada", cuestionó Hernán Larraín, designado por la UDI.

En el oficialismo, en tanto, quitaron dramatismo a esta situación y señalaron que se trata de una polémica "artificial" por parte de sus pares opositores.

"Es una comparación bien artificiosa y antojadiza que hace la oposición, porque acá en nuestro país han habido demandas que son anteriores a ambos procesos constitucionales", comentó Leslie Sánchez, del PPD.

"Hace muchos años Chile viene planteando temáticas medioambientales, temáticas de derechos sexuales y reproductivos a las mujeres, paridad en los órganos entre hombre y mujeres. Estas temáticas, por cierto, tienen que estar presentes hoy", profundizó la experta.

Su par Antonia Rivas, representante de Convergencia Social, dijo que se trata de "un ejercicio ficticio, porque de alguna manera las constituciones se parecen unas a otras. Entonces, hacer ese ejercicio me parece complejo.

El lunes los comisionados comienzan a debatir las más de 900 enmiendas y avanzar en el anteproyecto, que debe estar listo el 6 de junio.