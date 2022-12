Diputada Cariola aseguró no estar "feliz" con el acuerdo constituyente firmado

La diputada Karol Cariola (PC) expresó que "no estoy para nada de acuerdo con el acuerdo... no podemos decir que estamos felices" tras lo firmado por los partidos políticos -incluido el Partido Comunista- esta semana y que dará continuidad al proceso constitucional.

En el seminario "Nuevo escenario constituyente y proyecciones 2023", la parlamentaria comunista sostuvo "si bien se logra un órgano 100% electo, con 50 representantes con el modelo del Senado, queda un modelo que, por lo demás, no logra la presentación equitativa respecto de las regiones", según recogió La Tercera PM.

Además, reveló que, a su juicio, "no es un acuerdo perfecto, es absolutamente imperfecto (...). A mí no me da para salir a celebrar y decir que estamos en la panacea de lo uno esperaría de un proceso constituyente. Sin embargo, es lo que se pudo lograr".

La diputada recordó que "gracias a las movilizaciones sociales" se logró la "posibilidad de tener una nueva Constitución" y que, cuando esto inició, las fuerzas políticas que teníamos para poder dialogar "claramente era absolutamente distinta", lo que llevó a tener una "posición de fuerza desde la movilización social que nos permitía incentivar un proceso constituyente mucho más profundo, democrático y participativo". No obstante, apuntó que "esas condiciones hoy no las tenemos".

"Estamos en una situación muy compleja (...). Yo no estoy feliz porque tenemos un acuerdo en las condiciones que tenemos", añadió.

En tanto, Cariola realizó un mea culpa sobre el trabajo durante la Convención Constitucional, y dijo que "quizás abusamos un poco de la mayoría que teníamos", por lo que acotó que es muy importante "digerir y tratar de analizar. Yo creo que el análisis de lo que pasó el 4 de septiembre no está cerrado, y es necesario analizar con profundidad y desmenuzarlo".

Sobre este último punto, explicó que quienes votaron rechazo no fueron solamente de derecha, sino que "hay un parte del pueblo de Chile que votó por desconocimiento, por descontento, por rechazo a la institucionalidad, por cuestionamientos con el gobierno, porque no querían ir a votar y fueron obligados".

Finalmente, Cariola reflexionó que "acá se desarrolló un diálogo democrático. ¿En las mejores condiciones? Yo diría que no. ¿Es lo óptimo? Yo diría que no".