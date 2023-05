Dirigentes mapuche podrían llegar ante organismos internacionales tras elecciones del Consejo Constitucional

Sólo dos candidatos mapuche pudieron inscribir los pueblos originarios para este nuevo proceso constituyente, que tendrán que sumar cerca de 195 mil votos para ser elegidos, cosa que ven difícil y que advierten podría pasar a llevar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

En 2021 fueron 17 representantes indígenas que llegaron a la Convención Constitucional, en la que se consagraron escaños reservados para 10 pueblos originarios. Sin embargo, dirigentes ven más difícil integrar el nuevo Consejo Constitucional ya que acusan que los requisitos para esta elección son mucho más altos, consignó El Mercurio.

Para lograr un cupo, los postulantes indígenas deberán sumar un número de votos de al menos 1,5% de sufragios emitidos en el total de las 16 circunscripciones no indígenas, ya para lograr los dos, se eleva 3,5%. Tomando en cuenta que para el plebiscito anterior sufragaron más de 13 millones de personas -si eso se repitiera-, los candidatos deberían sumar alrededor de 195 mil votos para lograr un escaño.

Ante esto, desde el mundo indígena evalúan reclamar ante organismos internacional para alegar su presencia en el proceso, que partió en marzo con la Comisión Experta y también considera un Comité Técnico de Admisibilidad, órganos en los que tampoco participan.

"Cuando no se den los resultados y nosotros no podamos estar, se va a dar la exclusión tácita y el proceso que sigue es el que las comunidades ya están anunciando: eventuales recursos en los organismos internacionales, tales como la Corte Internacional de Derechos Humanos, porque lo que se hizo con esta barrera de entrada no es lo que corresponde", adelantó Julio Marileo, uno de los candidatos, profesor y magister en educación en la Universidad de Chile, también enfrentó una condena por Ley de Seguridad Interior del Estado en el 2000.

En tanto, Alihuen Antileo, candidato y licenciado en Ciencias Jurídicas y presidente de la Plataforma Política Mapuche, complementó que "efectivamente habrá acciones legales tanto a nivel nacional como internacional. Eso ya lo están estudiando algunas organizaciones y también otros pueblos, porque no hay que olvidarse que producto de estas barreras de entrada ningún pueblo inscribió candidatos, por lo tanto, quedaron borrados del mapa".

"Que no haya elegido ningún indígena en el Consejo Constitucional es el escenario más probable. Esto vulnera tratados internacionales actualmente vigentes, como es el Convenio 169, como es el principio de igualdad ante la ley, porque hay normas que nos involucran a nosotros y no así al resto de la población. Hay candidatos que van a ser elegidos con 25 o 30 mil votos, y a nosotros nos piden 190 mil", explicó Antileo, quien estuvo ligado a los inicios de la CAM, sin embargo, dice no tener ningún nexo actual.

"SE VIENE UN CUESTIONAMIENTO PROFUNDO DE PARTE DE LOS LÍDERES INDÍGENAS"

Viendo el escenario de esta forma, los representantes mapuche advierten que esto abre un cuestionamiento a la legitimidad del proceso completo por parte de los pueblos originarios.

"El diseño electoral escasamente entrega posibilidades para que representantes indígenas salgan elegidos y, por lo tanto, se viene un cuestionamiento profundo de parte de los líderes indígenas, y además se viene el cuestionamiento respecto del proceso de consulta indígena, que es una situación que no se tuvo a la vista. Al día de hoy, ya se han presentado observaciones a este proceso por carecer de este procedimiento que consagra el Convenio 169. En consecuencia, va a existir un cuestionamiento de la juridicidad del proceso y de la legitimidad del eventual texto que logre ser sancionado por el Consejo Constitucional", advirtió Hugo Alcamán, en representación del Movimiento Pueblos Originarios por la Paz y Enama.

No obstante, subrayó que aún no está definida la fecha para ingresar algún reclamo adicional por la representación en el consejo, pero "claramente es una opción a considerar".

Por otro lado, Salvador Millaleo, académico y exasesor en asuntos indígenas del Ministerio del Interior, apuntó a que además de vulnerar el derecho de consulta indígena del Convenio 169 -el que se hizo para la Convención Constitucional-, "el texto ya aprobado por los expertos contiene una norma muy liviana e insatisfactoria de reconocimiento, por debajo de los estándares internacionales".

"Si es que además no existiera ninguna representación indígena en el Consejo, es probable que el mundo indígena tenga una importante desafección con el proceso, la cual ya se ha dejado entrever en el interés menor por presentar candidaturas indígenas", consignó Millaleo.