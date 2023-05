08:47 - | [En vivo] Natalia Piergentili, por posibilidad de renunciar a la presidencia del PPD: Eso se analiza al interior del partido, porque yo llevé una decisión colectiva, no personal #CooperativaContigo

08:45 - | [En vivo] Natalia Piergentili: Ponerse con el ábaco a ver cuantos ministros deberían tener los partidos, me parece que es un error no para este partido, sino para el Gobierno que tiene que fortalecer #CooperativaContigo

08:39 - | [En vivo] Timonel PPD: Tenemos una derrota, pero esto no significa que esa idea no haya salida de convicciones que siguen siendo legítimas; tenemos tres representantes en el Comité de Expertos y tenemos que decir en las reformas #CooperativaContigo

08:36 - | [En vivo] Presidenta del PPD: Nosotros planteamos las dos listas para ampliar la base progresista del país, no para no ser una contribución a los procesos transformadoras. No resultó, claramente #CooperativaContigo