En medio de su cónclave, Republicanos se distancia de los dichos del diputado Kaiser

El Partido Republicano realiza un cónclave este miércoles en la comuna de Casa Blanca (Región de Valparaíso), con la finalidad de fijar sus propuestas para el proceso constituyente, en el cual cuentan con mayoría absoluta.

Esta reunión de los consejeros con la directiva de la colectividad tiene por objetivo trazar la hoja de ruta para la redacción de la nueva Constitución, definir los roles en la vocería, el liderazgo y unificar la bajada comunicacional.

Lo anterior está marcado por las declaraciones del diputado Johannes Kaiser, quien cuestionó los 12 bordes que fueron fijados en el Acuerdo por Chile, que habilitó este segundo camino para elaborar una nueva Constitución, al que Republicanos -detractor del proceso- no concurrió con su firma y votó en contra cuando se tramitó en el Congreso.

En conversación con Emol TV, el jefe de campaña de los consejeros Martín Arrau señaló que "claramente el Partido Republicano se caracteriza por ser respetuoso de la institucionalidad y la forma, y nosotros respetamos las leyes, las normas constitucionales, el artículo donde están esos 12 bordes es una norma constitucional y la vamos a respetar".

"Si es que la posición del partido fuera no respetar una norma, una ley, no estaría en el Partido Republicano. Hay que entender que el respeto institucional es algo que nos caracteriza, y en ese sentido, vamos a estar ahí, quiero calmar un poco el tono sobre todo de las declaraciones para que podamos trabajar como Chile demanda, merece, de manera urgente", resaltó.

En El Primer Café de Cooperativa, el exconvencional Cristián Monckeberg (RN) dijo esperar del cónclave republicano salga su postura y que "no me quedaría con lo que diga un diputado por aquí, otro diputado por allá o un dirigente por aquí, un dirigente por allá. Y yo espero que esa reflexión vaya en la línea de lo que hemos estado planteando: que este proceso termine ojalá bien".

Mientras que el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) expresó que "me parece un error, porque quienes estamos en el Parlamento tenemos que defender la Constitución y las 12 bases están en la propia Constitución, por lo tanto, no se trata de decir si me gusta o no me gusta, las elecciones se respetan, las leyes se respetan y las constituciones se respetan y se cuidan".