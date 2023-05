Latorre: La pregunta es si Chile Vamos va a ser vagón de cola del Partido Republicano

Los timoneles de la lista Unidad Para Chile, integrada por la mayoría de los partidos que integran la coalición oficialista -el Frente Amplio del Presidente Gabriel Boric, el Partido Comunista y el Partido Socialista- reconocieron este domingo los resultados de las elecciones de consejeros constitucionales, en la que obtuvieron el segundo lugar detrás del Partido Republicano.

La colectividad liderada por José Antonio Kast, quien perdió contra el actual Jefe de Estado en las elecciones de 2021, se impuso con el 36% de los votos, según el 83,56% escrutado.

En segundo puesto quedó Unidad Para Chile (28%), mientras que la tercera posición fue para Chile Seguro (21%), en la que se integran UDI, Renovación Nacional y Evópoli.

En una vocería, la senadora Paulina Vodanovic, presidenta del PS, relevó la "alta participación ciudadana" y destacó que fue "una jornada democrática ejemplar".

"Como fuerzas democráticas, reconocer los resultados, que vamos a tener que analizar con tiempo dentro de cada uno de nuestros partidos", afirmó la dirigenta socialista.

"Por hoy, solamente queremos manifestar que esta lista tiene un compromiso importante en construir, a partir de los consejeros y consejeras electas que hemos tenido, una fuerza que permita obtener una nueva Constitución para Chile", agregó Vodanovic.

A su turno, el senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, aseguró que "previamente a la elección pensábamos que Unidad para Chile iba a ser una lista competitiva, una lista de las más votadas, y eso los resultados lo están reflejando".

El parlamentario frenteamplista subrayó que "si uno suma la votación del Apruebo en el plebiscito de salida de septiembre del mundo de la centroizquierda, esa proporción se mantiene, y es en el mundo del Rechazo donde obtenemos la mayor sorpresa: el Partido Republicano de alguna manera se come la votación del Rechazo y la pregunta que viene para adelante es si las fuerzas democráticas de la centroderecha que estuvieron por habilitar el nuevo proceso constituyente, donde estuvimos las 12 bases donde está presente explícitamente el Estado social y democrático de derecho, lo van a empujar con fuerza, porque el Partido Republicano no fue parte del acuerdo, no firmaron el acuerdo, ellos dijeron que no querían una nueva Constitución".

"La pregunta es si Chile Vamos va a ser vagón de cola del Partido Republicano", enfatizó Latorre.