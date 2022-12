Nuevo líder de la CPC no descartó presentar candidaturas: "Nos interesa participar en el Consejo Constitucional"

El nuevo presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Ricardo Mewes, indicó que en el gremio "nos interesa participar en el Consejo Constitucional" que se creará en el marco del nuevo proceso constituyente, luego de que los partidos con representación parlamentaria en el Congreso zanjaran el acuerdo.

En una entrevista con El Mercurio, el líder de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) se refirió a las críticas que ha dejado el pacto y señaló que "lo principal es que se logró". Este hito "valida al sector político y a los parlamentarios que fueron capaces de llegar a acuerdos", aunque "nos hubiera gustado que haya pasado mucho antes" por la incertidumbre que genera el tema, dijo.

Así, sostuvo que en el sector empresarial "como tenemos un rol en la sociedad, sí nos interesa participar en el Consejo Constitucional. Esto implica que eventualmente impulsemos candidaturas".

"A mí me interesa que el empresariado se involucre en el Consejo, porque tenemos mucho qué decir. Tenemos muchas experiencias, contacto directo con los trabajadores".

Agregó que "hubo grupos de amigos que el jueves por la noche (día en que asumió la dirección de la CPC) me felicitaron y yo les decía 'yo participo desde mi rol desde los gremios, ustedes que son empresarios participen también, incorpórense, la política necesita buenos actores'. Por lo tanto, me parece de toda naturalidad que nosotros participemos de la política. En la política no partidista".

"VEO A UN GOBIERNO MÁS ABIERTO A ESCUCHARNOS Y A NO IMPONER SU PROGRAMA, PERO NO HAY UN CAMBIO EN QUE EL ESTADO PARTICIPE COMO EMPRESARIO"

Respecto a su evaluación de la instalación del Gobierno de Gabriel Boric, Mewes dijo que hasta el 4 de septiembre, el Ejecutivo "no estaba movilizándose, no estaba haciendo prácticamente nada. El escenario político cambió. Hoy día vemos a un Gobierno mucho más abierto, mucho más dispuesto a conversar con los empresarios, para que nosotros vayamos apoyando el trabajo que ellos deben hacer".

"Hoy día se empiezan a acelerar. Pero me hubiese gustado que desde el inicio hubiéramos partido trabajando muy fuertemente, de tal manera de que todas las incertidumbres y falta de certeza para los inversionistas, se hubieran ojalá despejado antes", considera el presidente de la CPC.

"Veo a un Gobierno mucho más abierto a escucharnos, a llegar a acuerdos y a no imponer su programa (...) hay un entendimiento mayor de rol de la empresa privada. Sin embargo, no hay un cambio en su pensamiento sobre que el Estado participe como empresario", opinó.

Lo anterior, "es algo que a nosotros no nos gusta, porque muchas veces, cuando el Estado crea empresas se genera una pérdida en esas empresas. Viene el Estado con recursos de todos los chilenos a ponerle mayor capital, y si vamos a tener un Estado empresario, veamos experiencias comparadas, pero en ese tipo de cosas muchas veces son muy poco eficientes".

Ricardo Mewes ejemplificó con las farmacias populares, "que no son bien administradas".