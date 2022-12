Presidenta del PS y críticas al acuerdo constitucional: Me sorprende, todos sabíamos lo que firmamos

La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, admitió que le "sorprende" las declaraciones de Comunes y el Partido Comunista (PC), que han cuestionado el acuerdo constitucional firmado a inicios de semana por distintas fuerzas políticas, dado que -aseguró- "todos sabían" lo que se pactó y que es necesario verlo con "optimismo".

Tras sellar el acuerdo, desde el partido Comunes acusaron "excesivos elementos de tutelaje que restringen el debate democrático"; mientras que desde el PC, la diputada Karol Cariola expresó que "no estoy para nada de acuerdo con el acuerdo... no podemos decir que estamos felices" tras lo firmado por los distintos partidos, incluido el Comunista.

Esta situación fue abordada por Vodanovic, que en una entrevista revelada este sábado en El Mercurio, indicó que "como negociadores de esta mesa, siempre supimos que la aprobación del acuerdo requiere de 4/7 en el Congreso y, por lo tanto, estuvimos en permanente contacto con nuestros parlamentarios".

"Me sorprenden un poco estas declaraciones, particularmente del PC, porque Comunes no estaba en la mesa chica de negociación. Todos sabíamos lo que estábamos firmando y puede ser que no a todos los militantes de cada partido le vaya a gustar el acuerdo, pero hay que mirarlo con optimismo", puntualizó la parlamentaria.

En esta línea, la timonel del PS aseguró que este pacto "era la única forma o de habilitar un proceso constituyente, que de otra manera lo tendríamos que haber realizado dentro del Congreso, con las complejidades que tiene aquello".

NO ME GUSTA CUANDO SE HABLA DE QUE EL ACUERDO ES ANTIDEMOCRÁTICO

Al ser consultada sobre si en su opinión hay tutelajes no democráticos en el acuerdo, Vodanovic recordó que "la Constitución de 1980 y la democracia tutelada que era con Pinochet sentado al frente de La Moneda, con comandantes en jefe inamovibles y con senadores designados. Eso es una democracia tutelada, que la tuvimos en Chile hasta el 2005".

"Recién ahora con el proyecto que impulsaron Ximena Rincón y Matías Walker, se redujeron los quórum; entonces, hoy hablar de que es un acuerdo tutelado no me parece que sea la palabra para mostrar de lo que estamos hablando", puntualizó al medio antes citado.

"Puede tener distintos tipos de contrapesos; a mí también me hubiera gustado que tuviéramos más electos por ejemplo, pero no quiero aparecer diciendo 'es lo que pudimos', porque los acuerdos son así, de buscar una fórmula para llegar a un consenso", profundizó la líder del PS.

Finalmente, cerró indicando que "no me gusta cuando se habla de que el acuerdo es antidemocrático".