En El Primer Café, el diputado Cristián Labbé (UDI) valoró la idea de eliminar el pago de contribuciones para la primera vivienda, propuesta de Republicanos que ya es parte del borrador constitucional. "Ahora, si debe o no estar en la Constitución, yo creo que no", admitió el parlamentario, aunque aclaró que su eventual inclusión en el texto final no amerita votar en contra en el plebiscito de diciembre. "Luego se le podrá hacer cambios, como se ha hecho con otras constituciones", planteó.

