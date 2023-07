Stingo y su difícil presente tras el fracaso de la Convención: "He perdido por todos lados"

El abogado Daniel Stingo, exconvencional constituyente y uno de los líderes de la campaña del Apruebo en el plebiscito de septiembre pasado, abordó las complicaciones personales que ha sufrido tras este fallido proceso, entre las que destacan problemas económicos, laborales y una serie de cuestionamientos que sigue recibiendo en las calles.

En una entrevista publicada por Sábado de El Mercurio, Stingo entregó un balance de su paso por este bullado órgano redactor, indicando que "quizá en términos muy personales gané experiencia, pero claramente en términos muy individualistas, si se quiere, he perdido no más".

"En ese sentido he perdido mucho. He perdido por todos lados. Gracias a Dios no familiarmente, pero el resto sí, por todos lados. Esto fue como inmolarse solo, ¿Se puede decir que de huevón? Si, podría ser", detalló quien fuera el miembro más votado de la Convención Constitucional.

Según admitió el jurista, no tomó el peso de que embarcarse en ese proceso era un riesgo laboral a futuro, asegurando que se tiró "un poco al agua, porque creí que esto era muy importante para Chile".

"Yo tenía buenas pegas en la tele y mi estudio funcionaba bastante bien. Pero cuando vi esto de la Convención, la posibilidad de echar abajo la Constitución de Pinochet, me tiré con todo. Y ahí no evalué mucho. Yo no soy muy arriesgado en la vida. Soy bien ordenadito en términos económicos. Pero aquí no lo hice, me tiré nomás. Y ahí a veces pienso, ¿la habré cagado?", reflexionó el otrora convencional.

GRAVES PROBLEMAS ECONÓMICOS

Una de sus dificultades relevantes tras la Convención ha sido el tema económico, tal así, que admitió que tuvo que recibir apoyo de su padre porque "no tenía ni uno", ya que tras terminar el proceso se quedó sin trabajo.

"A mí nunca me ha ido mal. A mí nunca me ha ido mal cuando he ejercido, digamos. Pero cuando terminó esto no tenía trabajo, no tenía nada. Me tuvo que apoyar él (su papá), que ya es un hombre mayor, para salir de esta cuestión los primeros meses en que no tenía para pagar lo básico", puntualizó Stingo.

Según reveló al medio antes citado, para reducir gastos abandonó junto a su familia la casa que arrendaba en Las Condes y se radicó en una parcela en Buin, la que posteriormente igual dejó por un departamento en la comuna de La Reina, este último cambio por motivos laborales de su esposa y de estudio de sus hijos.

"No voy a decir los metros cuadrados porque no los conozco, pero voy a decir que parte de las cosas que teníamos en la casa están en el departamento, otra parte tuvimos que meterlas en Buin y otra parte están en una bodega. O sea, lo que estaba en un lugar, en una propiedad, ahora está repartido en tres. El departamento es bien chiquitín. Así que cuando me dicen '¡ladrón!', por favor, anda a ver dónde vivo, ¡Tengo el mismo auto de hace veinte años!", lamentó Stingo, que aseguró también que sus ingresos post Convención han bajado "por lo menos dos tercios".

En detalle, el abogado reveló que ha tenido que realizar varios cambios en su diario vivir, entre ellos dejar de pagar algunos servicios que eran comunes, como alarma, cable y hasta una paseadora de perro que tenían.

Finalmente, dio cuenta que su participación en el fallido intento de tener una Constitución le hizo perder clientes, dejar su participación en televisión y tener que usar dependencias de su propia oficina para realizar La Voz de los que Sobran, medio independiente que -aseguró- "nunca ha recibido un peso".