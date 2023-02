Timonel PS: "No se puede estar en parte con el Gobierno y en parte fuera de él"

La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, analizó la decisión de su facción de aliarse con Apruebo Dignidad de cara a la elección de consejeros constitucionales del 7 de mayo, asegurando que "no se puede estar en parte con el Gobierno y en parte fuera de él".

En una entrevista publicada este domingo por El Mercurio, Vodanovic detalló que expuso durante la semana a su partido "que había estado con el Presidente de la República y con los otros presidentes de Socialismo Democrático, y que me parecía un deber cuando es el Presidente de la República el que llama a la unidad, también escuchar, porque no se puede estar en parte con el Gobierno y en parte fuera de él".

Ante esto, acusó de "mezquino" mirar este resultado como una derrota de su liderazgo en el PS, dado que, en su opinión, en su puesto como presidenta no está "para tener más votos para ella", sino que "para conducir el partido de la mejor forma posible".

"Si yo hubiera forzado una votación el sábado, habría obtenido un triunfo desde el punto de vista electoral. Pero no habría ganado el Partido Socialista de Chile. Hoy gana el PS. Además, la discusión, tal como lo dice la declaración de la comisión política, es que adherimos a un pacto electoral, hoy no estamos cambiando las coaliciones de gobierno. Esa discusión no se va a dar en el marco de una disputa electoral, porque no corresponde hacerlo ahí", puntualizó la abogada.

En esta línea, Vodanovic aseguró que los valores del PS "al igual que en el PPD y el PR, siguen incólumes", por lo que "no estamos cambiando nuestras ideas, estamos tomando una posición electoral tendiente a favorecer un mayor rendimiento electoral y tener más representantes en el Consejo Constitucional".

Finalmente, señaló al medio antes citado que "el PS lo que quiere es pensar en Chile, en cómo nosotros apoyamos las ideas progresistas, cómo hacemos realidad en la Constitución un nuevo Estado social y democrático de derecho, con derechos sociales fuertes, con un Estado que no tenga los derechos sociales entregados al mercado".

"¿Cómo defendemos esas posiciones y que no exista una regresión autoritaria? Nos preocupa la posición que está tomando la extrema derecha y el PDG, con un líder de dudosa calidad moral, que sin embargo penetra en las clases más populares de nuestro país, y donde nosotros estamos en deuda. Por lo tanto, esta unidad tenemos que transformarla también en acción política para nuestro pueblo", cerró la líder socialista.