Timonel radical: La lista única es un error, necesitamos más que nunca al electorado de los 30 años

En medio de las diferencias que mantiene el oficialismo sobre ir en una o dos listas de consejeros constitucionales, Leonardo Cubillos, presidente del Partido Radical (PR), apoyó la idea de que el Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad compitan de forma separada.

"Respecto de las listas, hemos dicho que si bien es cierto que buscamos por todos los medios que se concretara esa unidad, hasta el día de ayer, que fue sancionada por la directiva nacional, la postura es priorizar la negociación en dos listas, y eso es lo que estamos avanzando al día de hoy, sin perjuicio de que, dependiendo del proceso de negociación, finalmente se llegue a un acuerdo distinto, pero hoy vamos a priorizar la negociación en dos listas", afirmó el dirigente al diario El Mercurio.

"En un principio, la opinión pública a la cual aludimos fue que el partido tenía el ánimo de ir en lista única, pero hay que ver en qué condiciones. Han pasado varios hechos políticos desde esas declaraciones que di públicamente al día de ayer que tuvimos directiva nacional. Lo que ha ido determinando el partido es que la unidad no pasa por la lealtad con el Gobierno, no pasa por suscribir una o dos listas, eso que quede claro", señaló.

Según afirmó Cubillos, "los resultados que nosotros manejamos dicen que hay una visión mucho más conservadora de cómo nos va a ir como alianza de Gobierno, incluyendo a la DC en esta elección. Creemos que hay otros factores adicionales además de ampliar la base de apoyo al Gobierno. Es necesario evitar que el Gobierno el 7 de mayo sufra una derrota mucho más dura y más profunda que impida seguir con las transformaciones sociales".

En ese sentido, advirtió que "si se insiste en que se tiene que ir en una lista, los resultados son muy conservadores al respecto. No se trata de que al Gobierno le esté yendo bien o mal, lo que creo es que los partidos de la centroizquierda tenemos que ir a recuperar un electorado esquivo con el Gobierno y que fue parte del electorado que estuvo con los gobiernos de la Concertación; por mucho que le duela a Apruebo Dignidad, hoy día necesitamos más que nunca ese electorado de los 30 años. No le tengo miedo a ese electorado. En lo personal, siento que ir en una lista única es un error".

El líder radical dijo esperar que tanto el Partido Socialista (PS) como el Partido Liberal (PL) adopten una definición pronto para comenzar a trabajar en las listas.

"El PL señaló en la última reunión que tuvimos el viernes que estaban confundidos, y esperemos que esa confusión sea aclarada rápidamente, porque tenemos que avanzar en no solo construir las listas, sino en cómo afrontar la elección si vamos en estas dos listas para que no se produzca lo que legítimamente dice Apruebo Dignidad, que esta diferenciación le va a terminar pegando al Gobierno. Ese es un argumento baladí, porque nosotros somos serios y nunca hemos menoscabado al otro bloque, a diferencia de las críticas que hemos recibido de la altura moral o que no hicimos nada en 30 años", aseguró.