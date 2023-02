Tres independientes y dos mapuche están listos para la elección de constituyentes

El Servicio Electoral dio a conocer oficialmente la nómina de candidatos al Consejo Constitucional, que contará con la participación de tres personas 100% independientes y -de momento– dos de pueblos originarios, a once semanas de la elección de los 50 consejeros que redactarán una nueva propuesta de Carta Fundamental.

Además de las listas inscritas por los pactos de partidos políticos, que acumulan casi 350 candidatos, desde los pueblos originarios se presentaron tres candidaturas: dos en representación del pueblo mapuche y uno en representación del pueblo atacameño, que fue rechazada por el órgano.

Se trata del independiente Rudecindo Espíndola, un agricultor y activista que se presentó en el proceso pasado pero no fue electo, al que ahora le faltó la declaración jurada ante notario de la comuna donde reside.

Por lo anterior, buscará ingresar al Servel el documento faltante para seguir con su camino a la elección, en los días que dispone de plazo.

Respecto a su candidatura, Espíndola señaló que "la idea es representar a la mayor fuerza y las mayores voces con los hermanos quechua, aymara, changos, collas, diaguitas: no hay que olvidar que somos muchos pueblos preexistentes".

Explicó que el interés está en "seguir manifestando, por un lado, el descontento desde el pueblo preexistente por temáticas territoriales, de aguas, invisibilizaciones, el mismo extractivismo que hay acá, y también en la idea de aportar y en son de paz: esa es la idea de conversar y ver que en algún momento el Estado chileno nos reconozca, eso es lo que estamos buscando".

LOS TRES CANDIDATOS 100% INDEPENDIENTES

Entre los independientes surgen críticas al proceso, por disponer sólo de 14 días para conseguir las más de tres mil firmas necesarias para la inscripción.

De este grupo, finalmente se presentarán Jorge Sepúlveda por la Región de La Araucanía, Claudio Barrientos por Magallanes y Liset Quilodrán por Aysén.

Ésta última manifestó que dentro de sus expectativas está "defender las demandas sociales de la gente, que también son justas" y opinó que "a veces los partidos tienen una visión muy de escritorio y poco de terreno".

"Me parece defender cosas como el derecho preferente de padres a educar a sus hijos, y eso no se vio en la propuesta que se hizo de la nueva Constitución, la libertad de culto también me interesa porque soy cristiana", sostuvo Quilodrán.

El 15 de abril será publicada la nómina de vocales de mesa y de locales de votación, para la elección de los 50 consejeros constitucionales el 7 de mayo.