Vallejo: "El Gobierno no torcerá su dirección sea cual sean los resultados de la elección de consejeros"

En la víspera de las elecciones para el Consejo Constitucional, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC), aseguró que independiente del resultado "el Gobierno no torcerá su dirección" de trabajo y advirtió, en tanto, que como autoridades les interesa que "las fuerzas democráticas se pongan de acuerdo" al interior del órgano y redacten una buena Carta Fundamental para el país.

"El Gobierno de Chile no torcerá su dirección sea cual sean los resultados de la elección", destacó Vallejó en entrevista publicada este sábado por El País, advirtiendo también que si el Ejecutivo dependiera de cada proceso eleccionario, "sería de una incertidumbre tremenda".

La autoridad afirmó que más allá de si le gusta o no este nuevo proceso constituyente, es necesario destacar que "se logró a partir de un debate intenso en el Congreso, donde las fuerzas políticas, de manera transversal, lograron ponerse de acuerdo en un camino que le diera a Chile una segunda oportunidad de contar con un proceso constitucional para una nueva Constitución".

"Es un proceso más moderado, pero en el que la ciudadanía tiene la última palabra: va a elegir a sus consejeros o consejeras y, al final del proceso, va a poder determinar si le convence o no le convence, si le gusta o no le gusta, si cree que la propuesta de texto constitucional es la que requiere nuestro país o no. La ciudadanía termina siendo la soberana de este proceso", puntualizó la secretaria de Estado.

Admitió también que previo a la elección de este domingo "hay un ambiente que quizás tiene menos épica que la vez pasada", aunque, de todas maneras, señaló que creen que la gente acudirá a sufragar y no tan solo porque es obligatorio, sino "porque tiene la convicción de que su voto es importante".

Vallejo aprovechó la entrevista para tomar distancia de la postura de su compañero de militancia Hugo Gutiérrez, exconstituyente comunista, quien acusó que este proceso era un "fraude democrático".

"Más allá de que sea militante de mi partido –el propio partido tendrá que señalar si esa frase lo representa o no–, para nuestro Gobierno se trata de un proceso democrático que demuestra, una vez más, que en Chile podemos canalizar nuestras diferencias. Y eso es relevante. No es fácil en un país donde existe fragmentación política", puntualizó al medio antes citado.

"NOS INTERESA QUE LAS FUERZAS DEMOCRÁTICAS SE PONGAN DE ACUERDO EN EL CONSEJO"

La ministra descartó, en tanto, que el Ejecutivo se juegue algo en esta elección, dado que -afirmó- su tarea principal es "gobernar, y tenemos mucho trabajo en ser Gobierno".

"Lo que se juega en este proceso es que haya una representación de la mayoría, que exista un debate a la altura, que el resultado de ese debate sea de acuerdos, que las normas representen a las grandes mayorías y que podamos al final del proceso tener una nueva Constitución", adelantó la militante comunista.

Ante esto, dijo que lo que les interesa como Gobierno no está en los resultados de mañana, sino que "las fuerzas democráticas se pongan de acuerdo al interior del consejo, que el debate esté a la altura, entendiendo que se está jugando el futuro de nuestra sociedad".

"Lo principal está ahí y no abanderarse en listas y candidaturas, porque no es nuestro papel", profundizó Vallejo, quien recordó la importancia que tiene este proceso para el futuro del país.

NO SE ADELANTA A RESULTADOS

Señaló también que espera que ninguna fuerza que lleve candidaturas al órgano redactor "tenga el ánimo de boicot, sino de ponerse a disposición del diálogo democrático para conseguir un texto que nos represente a todos y todas y no solo a un sector, sobre todo después de la experiencia que tuvimos en el proceso anterior".

Finalmente, la ministra aseguró que como Gobierno "no nos corresponde ni adelantarnos al resultado de las elecciones de este domingo ni adelantar escenarios respecto al plebiscito de salida".

"Lo que esperamos es que el órgano constitucional pueda entregarle al país una propuesta lo más representativa de la realidad y de sus aspiraciones", cerró en su entrevista con El País.