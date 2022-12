Walker aboga por difusión de futura nueva propuesta de Constitución: "La gente debe estar informada"

La Comisión de Constitución del Senado realiza este jueves otra jornada extensa de votación de las más de 180 indicaciones que fueron ingresadas a la reforma que habilita un nuevo proceso constituyente.

En la sesión de hoy se abordó la difusión de la futura nueva Constitución, respecto a lo cual el proyecto, fruto del acuerdo político, establece que se deberá entregar copias gratuitas a establecimientos educacionales públicos o privados, bibliotecas municipales, universidades y órganos del Estado, y a estos sumó a las municipalidades.

Aquello refiere a la divulgación de la Carta Fundamental una vez aprobada por la ciudadanía en el plebiscito de salida. Sin embargo, en la instancia surgió el debate en torno al texto en cuanto propuesta que la gente deberá votar en diciembre del 2023, punto que no aborda el proyecto de reforma ni en el acuerdo de las fuerzas políticas.

"Lo que se planteó era qué pasaba con la propuesta, que es muy importante que se pueda difundir para que la ciudadanía esté debidamente informada. No fue parte del acuerdo de los partidos, y nosotros queremos construir un acuerdo en la comisión para que no solo el texto de la Constitución se difunda, sino también la propuesta, de manera tal que la ciudadanía que va a votar esté debidamente informada respecto del contenido de la propuesta y no solo de la Constitución aprobada", sostuvo el senador Matías Walker, timonel de la instancia.

ENMIENDAS PROPONÍAN NORMA DE CIERRE EN CASO DE RECHAZO

En tanto, la comisión rechazó todas las enmiendas, ingresadas principalmente por la oposición, que apuntaban a incluir una norma que dé por cerrado el proceso en caso de que la Constitución propuesta vuelva a ser rechazada en el plebiscito. Los senadores argumentaron que el Congreso inherentemente siempre tendrá la facultad para modificar la Carta Fundamental cumpliendo los quórums.

El senador RN Rodrigo Galilea planteó que no se pueda impulsar un nuevo camino constitucional durante un plazo de ocho años, pero finalmente retiró la indicación.

"Si una nueva propuesta fuera a ser rechazada, es evidente desde todo punto de vista que la Constitución actual sigue vigente y se podrá seguir haciendo todas las modificaciones del caso. Quisimos innovar, pero estábamos claros de que no era parte del acuerdo. Si se impulsa un nuevo proceso, tiene que pasar un tiempo, que estimábamos en ocho años, equivalente a un período senatorial", opinó.

La sesión de la comisión está citada hasta las 20:00 horas. Aún le resta abordar asuntos como la paridad de género, los escaños reservados para pueblos originarios y la participación de independientes.