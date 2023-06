21:37 - | [En Vivo] Boric en #CadenaNacional: En este Gobierno no hay espacio para el relajo

21:37 - | [En Vivo] Boric en #CadenaNacional: Sé que no ha sido fácil, pero retomemos juntos la esperanza

21:37 - | [En Vivo] En #CadenaNacional, Boric recalca el llamado a sacar adelante la reforma previsional: Porque tengo la convicción de que todos los sectores políticos comparten el diagnóstico, llegó la hora de concretar los acuerdos

21:35 - | [En Vivo] Boric en #CadenaNacional: Esperamos contar con vuestra colaboración para seguir sacando adelante a Chile. No me confío y no nos quedaremos de brazos cruzados mientras no logremos que la vida en nuestra patria siga mejorando

21:32 - | [En Vivo] Boric en #CadenaNacional: En este primer año de Gobierno, avanzamos firmemente en la descentralización fiscal

21:31 - | [En Vivo] Boric en #CadenaNacional: Mientras siga habiendo una víctima de la violencia y el terrorismo no podemos estar tranquilos. La violencia nunca es el camino para solucionar nuestras diferencias

21:30 - | [En Vivo] Boric en #CadenaNacional: Hemos comprometido destinar al combate de la delincuencia un fondo de 1.500 millones de dólares adicionales durante nuestro Gobierno

21:29 - | [En Vivo] Boric en #CadenaNacional: Junto con el alza del costo de la vida, (la seguridad) es nuestra primera prioridad

21:26 - | [En Vivo] Boric y "deuda histórica": En los casos más urgentes tenemos el deber de actuar de inmediato y (tengo) la disposición de llegar a un acuerdo con los representantes de los docentes para abordar estos casos más urgentes ya

21:25 - | [En Vivo] Boric: No podemos avanzar al futuro sin reconocer las deudas del pasado, por eso hoy he reafirmado la voluntad del Gobierno de hacerse cargo de la "deuda histórica" de los profesores, una herida lacerante en el alma nacional

21:24 - | [En Vivo] Boric en #CadenaNacional: Nuestro Gobierno ha estado presente cumpliendo, no haciendo promesas

21:24 - | [En Vivo] Boric en #CadenaNacional: Luego de 10 años, pudimos registrar saldos positivos en nuestras cuentas fiscales

21:23 - | [En Vivo] En #CadenaNacional, Boric reitera que la "hoja de ruta" del Gobierno es "conducir a Chile hacia un Estado de bienestar y cuidado, que es responsable para permitir el crecimiento y el desarrollo con sus ciudadanos"

21:18 - | [En Vivo] Boric en #CadenaNacional: La protección de los trabajadores también ha sido una prioridad para nuestra gestión. Así, concretamos la reducción de la jornada laboral a 40 horas y el histórico logro en materia de salario

21:18 - | [En Vivo] #CooperativaContigo El Presidente Boric en #CadenaNacional: Nuestra primera preocupación ha sido enfrentar el alza del costo de la vida

21:17 - | [En Vivo] #CooperativaContigo El Presidente Boric en #CadenaNacional: Confío en que este camino nos llevará a transformar a nuestro país en una nación desarrollada, solidaria y justa

21:15 - | [En Vivo] #CooperativaContigo El Presidente Boric comienza #CadenaNacional

19:52 - | [En Vivo] #CooperativaContigo Ministro de la Segpres: El programa del Presidente Boric responde a convicciones profundas (...) vamos a dialogar con todos los actores, y el diálogo es recíproco

19:48 - | [En Vivo] #CooperativaContigo Ministro de la Segpres: El gran reclamo es que muchas inversiones no se realizan con celeridad en la Macrozona Sur, y el Plan Buen Vivir las acelera

19:46 - | [En Vivo] #CooperativaContigo Ministro Elizalde y eliminación de tarifa de invierno: Se espera trabajar en una solución legislativa que rija a contar de 2025 http://cooperativa.cl/radioenvivo

19:44 - | [En Vivo] #CooperativaContigo Ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde: No es un Gobierno en el que lo que se dice y lo que se hace no tiene coherencia http://cooperativa.cl/radioenvivo

19:42 - | [En Vivo] #CooperativaContigo Ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde: Tenemos dos alternativas: o nos quedamos en las peleas políticas que nadie entiende, o trabajamos por entendimientos sustantivos

19:40 - | [En Vivo] #CooperativaContigo Ministro de la Segpres: Cuando la Cámara rechazó la reforma tributaria, le dio un portazo al diálogo (...) espero que ahora prime un sentido de responsabilidad http://cooperativa.cl/radioenvivo

19:38 - | [En Vivo] #CooperativaContigo Ministro Álvaro Elizalde: Las demandas sociales requieren recursos, y el Presidente fue explícito en que se requiere una reforma tributaria para políticas permanentes

19:36 - | [En Vivo] #CooperativaContigo Ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde: Había muchas cosas que contar y dar a conocer lo que se va a hacer para adelante http://cooperativa.cl/radioenvivo

"Tratar de revivir a Pinochet como una forma de hacer política, es algo que no comparto", manifestó el presidente de la UDI Macaya

Desde la Asimet, Sonami y la CPC lamentaron que se volviera a hablar de reforma tributaria. Gremios de empresarios criticaron discurso del Presidente: faltó hablar de productividad

16:27 - | [Audio] Vlado Mirosevic: La Reforma Tributaria es una "prioridad, no un capricho"

16:18 - | [Video] Boric y los 50 años del golpe: "Espero que no haya negacionismo, lo digo en serio"

16:13 - | [Audio] Bachelet fustigó el negacionismo: "Nadie puede justificar las violaciones a los derechos humanos"

15:56 - | [Audio] Cuenta Pública: DC destacó "tono positivo" para lograr acuerdos" y pide que derecha y oficialismo lo escuchen

15:44 - | Diputado Stephan Schubert (Republicanos) critica mención del Presidente Boric a los 50 años del golpe: Meter el dedo en la llaga y echarle limón no contribuye a la unidad

15:43 - | Diputado Stephan Schubert (Republicanos): Me quiero quedar con el llamado del Presidente a que trabajemos en unidad. Tenemos tan grandes desafíos que, si no nos unimos, no los vamos a poder vencer

15:41 - | Diputado Mirosevic: La reforma tributaria se transforma en una prioridad; no en un capricho

15:40 - | Vlado Mirosevic (PL), presidente de la Cámara: Sin reforma tributaria se hace muy difícil avanzar

15:38 - | Undurraga (DC): En la medida que le pongamos plazo (a la reforma previsional), se van a presionar los acuerdos, porque en pasillo uno ve que hay ánimo de acuerdos

15:36 - | Diputado Undurraga (DC): Valoro el tono del Presidente para la búsqueda de acuerdos, pero espero que hayan tomado notas sus propios ministros y la derecha de manera tal que se produzca un diálogo donde el Gobierno y la derecha cedan

15:35 - | Senador Chahuán (RN) y el aniversario del golpe: A 50 años de los hechos, Chile requiere ese nunca más con mayúsculas, pero adicionalmente reencontrarse y entender que los DDHH le pertenecen a todos y cada uno de los chilenos

15:35 - | Senador Chahuán (RN): Nosotros no podemos permanecer indiferentes a la violación de los DDHH, pero tal como tenemos una mirada compartida del pasado, tenemos que tener una mirada respecto del futuro

15:32 - | Ministro Elizalde: Nunca se había avanzando tanto en materia legislativa en el ámbito de la seguridad como en el Gobierno del Presidente Boric

15:30 - | Ministro Elizalde y la reforma tributaria: El diálogo implica que nos escuchemos entre todos y, al mismo tiempo, nos hagamos cargo de necesidades fundamentales

15:28 - | Ministro Elizalde y la reforma tributaria: Esperamos generar las condiciones para un acuerdo amplio en el Senado

15:28 - | Presidente de la CPC, Ricardo Mewes: Mi preocupación grande es que todo está sujeto a la reforma tributaria y no vemos un ajuste al gasto del Estado, a la modernización del Estado

15:25 - | Vodanovic (PS): Valoro mucho el llamado al respeto transversal de los DDHH, porque ello no es propio de la derecha ni patrimonio de la izquierda; es una obligación de todos los chilenos respetarnos y tener en la memoria a nuestras víctimas

15:24 - | Senadora Vodanovic (PS): Lo más meritorio ha sido el tono republicano del Presidente #CooperativaContigo

15:23 - | Diputado Jouannet (Amarillos): Esta hubiera sido la cuenta de la seguridad y ahí perdió una oportunidad el Presidente. Habló mucho de todo y debería haberse concentrado más en temas de seguridad #CooperativaContigo

15:21 - | Diputado Jouannet (Amarillos): No hay propuestas concretas para enfrentarlo (el terrorismo). Lo que sí quiero destacar es que el Presidente se acerca más al Presidente y se aleja del dirigente estudiantil. Está tomando una postura más de Estado

15:20 - | Macaya: En Chile hubo violaciones a los derechos fundamentales, pero tratar de revivir el nombre de Pinochet, tratar de ocupar el 11 de septiembre como algo que siga dividiendo a los chilenos, mirando por el espejo retrovisor, es algo que no comparto

15:18 - | Alberto Escobar, gerente de movilidad de Automóvil Club, lamentó que la Cuenta Pública no tuviera anuncios sobre seguridad vial: "Es desolador darse cuenta de que el Ejecutivo no considera prioritario tomar acciones que ayuden a salvar vidas en nuestras calles y carreteras"

15:17 - | Macaya y por qué no se puso de pie cuando Boric habló de los 50 años del golpe: Se resucita a Pinochet cada cierto tiempo para dividir a los chilenos #CooperativaContigo

15:16 - | Javier Macaya, timonel UDI: Se ha entendido poco lo que ha ocurrido en Chile en el último tiempo #CooperativaContigo

15:15 - | Javier Macaya, timonel UDI: Me pareció (un discurso) con un exceso de información y con pocos ejes centrales en los temas que más les importan a los chilenos #CooperativaContigo

15:14 - | Michelle Bachelet a 50 años del golpe: Nadie puede justificar las violaciones a DDHH, un golpe de Estado. Chile es un país democrático #CooperativaContigo

15:14 - | Michelle Bachelet, a 50 años del golpe: Es clave e importante que todos seamos capaces, sin negacionismos del pasado, hacernos cargos de nuestra historia, con las cosas buenas y las cosas malas, y hacerse cargo de las cosas malas

15:14 - | Michelle Bachelet: Es clave que dejemos de pensar en la política pequeña, que pensemos en lo que la gente necesita y que haya grandes acuerdos para una reforma tributaria #CooperativaContigo

15:11 - | Ministra Vallejo: Hemos sido capaces, a pesar de las dificultades, de conseguir esos avances con acuerdos y con diálogos. Podemos avanzar mucho más, para construir las bases de un Estado de bienestar #CooperativaContigo

15:09 - | Ministra Vallejo: Esto no se trata de los logros o legados del Presidente Boric, sino de los muchos que han trabajado para alcanzar las 40 horas, el tan anhelado royalty minero, la Ley Tea, la reparación de víctimas de femicidios #CooperativaContigo

15:08 - | [Video] Boric repudió "barbaries" sufridas por Loncon, Santibáñez, Ávila y Campillai

15:05 - | El Presidente Boric deja el Congreso en el Ford Galaxie #CooperativaContigo

15:03 - | #CuentaPública2023 Un comité político se realizará a las 16.00 horas en el Palacio de La Moneda, confirman fuentes de Interior #CooperativaContigo

Finaliza la Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric, con una extensión de tres horas y 40 minutos

14:52 - | #CooperativaContigo Presidente Boric: Los llamo a ponerse de pie, a sacudirse del pesimismo que paraliza, a superar las desconfianzas y a dejar de lado los prejuicios para unirnos y para construir una sociedad justa, fraterna y democrática

14:51 - | #CooperativaContigo Presidente Boric: A fines de julio mi Gobierno insistirá en el Senado para que retomemos la tramitación de la reforma tributaria, de modo de conciliar las herramientas para financiar las prioridades acordadas

14:48 - | #CooperativaContigo Boric: No podemos fallar, mi Gobierno va a seguir avanzando en seguridades sociales para las personas, en seguridad económica y pública, pero para ello no podemos hacerlo solos, tenemos que ponernos de acuerdo

14:47 - | #CooperativaContigo Boric: Lo que resta de 2023 estará marcado de hitos importantes para la historia, pero sería injustificable que dejemos pasar la oportunidad para llegar a un acuerdo sobre el futuro del sistema de pensiones

14:46 - | #CooperativaContigo Boric: Requerimos con urgencia un pacto que nos permita financiar pensiones, salud y un sistema de cuidados. Somos una comunidad, un pueblo, una nación, y tenemos que demostrarlo a través de nuestras decisiones

Presidente Boric: La calidad con que cumpliremos con la organización de los Juegos Panamericanos será un paso más en el camino que nos llevará a convertirnos en sede del Mundial de Fútbol 2030, junto con Argentina, Paraguay y Uruguay

Mensaje anticorrupción: "Colaboradores, metamos los pies al barro, nunca las manos"

14:42 - | #CooperativaContigo Boric: No nos podemos acostumbrar a estos retrocesos civilizatorios, a esta falta de humanidad, a este afán de humillar, a esta barbarie. Estamos en el siglo XXI y en este país se debe respetar a cada uno de los seres humanos que lo habitan

14:35 - | #CooperativaContigo Boric: En un país que pretende ser moderno, no es aceptable que se hostigue a una académica por ser mapuche; o enrostrarle a una diputada la muerte de su hijo o que un ministro tenga explicar una política por ser homosexual

14:30 - | #CooperativaContigo Boric: La memoria es la base de la sociedad justa que vamos a construir en conjunto y me anima que en este aniversario seamos capaces de tener una mirada común y que, a partir de la condena, sostenga el valor universal de los DDHH

14:29 - | #CooperativaContigo Presidente Boric: Algunos dirán que ha pasado mucho tiempo, pero mientras ellos nos sigan faltando, Chile esta incompleto; por eso he anunciado la puesta marcha de un Plan Nacional de Búsqueda

14:28 - | #CooperativaContigo Presidente Boric: Los 50 años del golpe de Estado son una ocasión propicia para que reafirmemos que ninguna diferencia entre nosotros nos llevará a descuidar y dejar de defender la democracia y los DDHH

14:28 - | #CooperativaContigo Boric por los 50 años del golpe de Estado: Pido que nos unamos como un solo cuerpo, como una sola alma, para evitar que el veneno de la falta de empatía y de la intolerancia se siga inoculando en nuestro cuerpo colectivo

14:24 - | #CooperativaContigo Boric por los 50 años del golpe de Estado: Esta conmemoración nos debe ayudar a superar los tiempos de miedos y odios, los cuales llevan a caminos de división, violencia y un porfiado e inaceptable negacionismo

Presidente Boric: Hemos avanzado en la creación de 16 áreas protegidas de norte a sur. En total, hemos sumado 374.225 hectáreas al resguardo de la biodiversidad y de nuestro patrimonio natural

14:17 - | #CooperativaContigo Boric por Ley de Pesca: Este segundo semestre ingresaremos un proyecto que cumplirá el compromiso de una distribución más equitativa de recursos, fortaleciendo la investigación y logrando condiciones mínimas para pescadores

14:14 - | #CooperativaContigo Boric: Enviaremos el proyecto de Ley de Incendios Forestales y Rurales, que dará las herramientas para prevenir, mitigar, controlar y extinguir eficazmente estos siniestros que cada año acarrean más devastación

14:09 - | #CooperativaContigo Presidente Boric por incendios en el sur del país: Hoy puedo decir con tranquilidad, porque costó, que el 100% de las viviendas de emergencia ya están instaladas, que son más de 1.800 familias que ya cuentan con un techo

14:07 - | #CooperativaContigo Boric por Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento: Va a comenzar su funcionamiento el 21 de junio y tiene el deber de catastrar las tierras ancestrales y propondrá mecanismos concretos, con plazos establecidos

"Los chilenos tienen más temor que nunca a la delincuencia", reconoció Gabriel Boric

13:57 - | #CooperativaContigo Boric: Este año logramos que el Estado estuviese presente en comunas como Tirúa, Alto Biobío, Ercilla, Traiguén y Lonquimay, y la inversión alcanza 403 mil millones de pesos en infraestructura, conectividad y servicios básicos

13:48 - | #CooperativaContigo Presidente Boric: En diciembre de este año lanzaremos la Estrategia Nacional de Integridad Pública para fortalecer la lucha contra la corrupción en todas las instituciones del Estado y en el sector privado

Boric recordó a la reportera Francisca Sandoval, "asesinada vilmente por delincuentes ambulantes"

13:43 - | #CooperativaContigo Boric: Ingresaremos un proyecto para licitar sistemas de almacenamiento de energía eléctrica a gran escala, que comenzarán a operar en 2026; tendrá una inversión de 2.000 millones de dólares y estará en el Desierto de Atacama

13:39 - | #CooperativaContigo Boric: Podemos avanzar en minería, como lo han hecho países similares al nuestro. Exigiendo mayor compromiso con el medioambiente y con tecnología que disminuya los impactos negativos en la vida de las personas

13:30 - | #CooperativaContigo Presidente Boric: Ingresaremos un proyecto de ley para fortalecer y modernizar el Sernac; tenemos que crear una institucionalidad que proteja de verdad a los chilenos

Presidente Boric: Hemos decidido eliminar la tarifa de invierno lo antes posible. Para ello, el Ministerio de Energía está trabajando con las empresas privadas para que este beneficio pueda materializarse en la brevedad

13:24 - | #CooperativaContigo Boric: Durante junio complementaremos excepcionalmente el Bono de Invierno con un aporte adicional, escuchando la demanda de los parlamentarios, del mismo monto en que se complementó el Bono Marzo

13:20 - | #CooperativaContigo Presidente Boric: Nuestra meta es detener esta tendencia (de delincuencia) durante nuestra administración y vamos a redoblar los esfuerzos. Estos convencidos que nuestra unidad es el arma más poderosa frente al crimen

13:12 - | #CooperativaContigo Boric: Durante nuestro Gobierno aumentaremos en un 12% la capacidad actual del sistema penitenciario, habilitando 4.796 nuevas plazas al 2026 ya sea mediante nuevos recintos o ampliando la capacidad de los existentes

13:09 - | #CooperativaContigo Boric: Instalaremos en Chile el primer sistema de televigilancia que use inteligencia artificial (...) nos permitirá monitorear miles de cámaras para pesquisar autos con encargo y personas buscadas por la justicia

13:06 - | #CooperativaContigo Presidente Boric: Cada delito nos conmueve, no es para alegrarse (la reducción de delitos violentos), hay que trabajar más duro, pero es una muestra de que se puede

Boric: En el caso de los funerales, en donde las bandas atemorizan y paralizan a las comunidades, presentaremos un proyecto para restringir estas prácticas, limitando los días de velorio y el recorrido de los cortejos

13:03 - | #CooperativaContigo Presidente Boric: He instruido a la Subsecretaría de Desarrollo Regional que transfiera recursos a los municipios para demoler todos los memoriales narco donde quiera que estos aparezcan

13:02 - | #CooperativaContigo Presidente Boric: Durante nuestro mandato, crearemos el Sistema de Inteligencia del Estado, la Agencia de Ciberseguridad y el Servicio de Atención de Víctimas, que tanto nos han demandado

13:02 - | #CooperativaContigo Presidente Boric: Daremos máxima prioridad al proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública, al cual pondremos discusión inmediata a partir de la próxima semana

12:54 - | #CooperativaContigo Boric: Ingresaremos un proyecto para ampliar el llamado a servicio que permite convocar a Carabineros recientemente retirados para que vuelvan al servicio activo. Por esa vía esperamos reincorporar a 877 nuevos efectivos

12:51 - | #CooperativaContigo Boric: Como Presidente no he vacilado ni vacilaré en usar todos los instrumentos de los que dispone el Estado para proteger a nuestras familias del crimen y la inseguridad, en el marco de la ley y del respeto a los DDHH

12:49 - | #CooperativaContigo Boric: No daremos ni un paso atrás en la defensa de los DDHH en Chile y el mundo, sin importar el color del gobierno que los vulnere. En esta materia tenemos un solo estándar y es esencial y de principios

12:48 - | #CooperativaContigo Presidente Boric: Chile ha presentado su candidatura para ser sede ONU del Tratado de los Océanos, apostando a ser capital mundial de la protección de los océanos

12:46 - | #CooperativaContigo Presidente Boric: Puedo anunciar que Chile será co-anfitrión, junto a Colombia y Brasil, de la Primera Cumbre Latinoamericana para una tributación global incluyente, sostenible y equitativa

12:41 - | #CooperativaContigo Presidente Boric: Para reforzar nuestra vocación Antártica, viajaré en conjunto con los comandantes en jefe del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea con quienes inspeccionaremos en terreno las áreas de mejora

Presidente Boric: Sumaremos tres nuevos servicios de trenes entre el Maule y Los Lagos que conectarán las localidades del interior con sus capitales regionales

Presidente exigió fin de violencia, amedrentamiento y molotovs en liceos emblemáticos

Presidente Boric sobre el Plan de Emergencia Habitacional: Al día de hoy se han entregado 60.222 mil viviendas y otras 131.077 se encuentran en construcción

12:31 - | #CooperativaContigo Boric: Para promover una migración ordenada, este mes presentaremos la primera Política Nacional de Migraciones del país, que estará basada en un enfoque responsable de seguridad y respeto de los DDHH

Pensiones: Gobierno dispuesto a renuncias para lograr reforma tras 15 años de espera

12:26 - | #CooperativaContigo Presidente Boric: Una vez más reafirmo que mi Gobierno es de las mujeres de todo Chile. Estamos trabajando para construir un Chile más justo, donde la igualdad no sea una frase sino una realidad

Boric: Reordenamos nuestras prioridades al ver la discordia en las relaciones sociales y la inseguridad

12:11 - | #CooperativaContigo Presidente Boric por la condonación del CAE y establecer un nuevo sistema de financiamiento: Son compromisos que vamos a abordar con convicción y diálogo

Boric por la deuda histórica con los profesores: Debo ser sincero, el Estado no cuenta con los recursos suficientes para hacerse cargo y necesitamos más recursos con la reforma tributaria

Presidente Boric: Podemos mejorar la ley corta de las isapres, pero Chile no podría entender ni aceptar un nuevo perdonazo

11:58 - | #CooperativaContigo Presidente Boric: Reafirmo mi compromiso para materializar la mayor inversión en salud mental de los últimos 30 años; vamos a habilitar al menos 15 centros y dejaremos en desarrollo otros 23

11:55 - | #CooperativaContigo Presidente Boric: Tenemos que sacar la reforma a las pensiones, hay algunos que piensan que es buena, que es mala; el Gobierno está disponible para conversar las herramientas para cumplir el objetivo

Presidente Boric anunció el proyecto de ley de Conciliación Trabajo, vida personal y familiar con jornadas de trabajos híbridas, turnos o permisos; además del derecho a Sala Cuna para todas y todos

11:45 - | #CooperativaContigo Presidente Boric: Nuestra hoja de ruta considera tres ejes, donde se concentrará la agenda del Gobierno en esta próxima etapa: derechos sociales, seguridad pública y desarrollo sostenible

11:43 - | #CooperativaContigo Boric destacó los logros de su Gobierno: Copago cero, reducción de listas de espera; pago de pensiones; ley 40 horas y sueldo mínimo de 500 mil pesos; ley TEA y royalty minero

11:38 - | #CooperativaContigo Presidente Boric por proceso constituyente: Tengo confianza que se buscará lograr un texto que pueda ser abrazado como suyo por la amplia mayoría de los chilenos, para cerrar esta página

11:37 - | #CooperativaContigo Presidente Boric: Sin fronteras seguras no hay Estado y las nuestras en el norte habían colapsado; estamos avanzando en la crisis humanitaria y desplegando todas nuestras capacidades

11:36 - | #CooperativaContigo Presidente Boric por situación en la Macrozona Sur: Hemos vivido un recrudecimiento de la violencia, con víctimas inocentes que a todos indigna

11:32 - | #CooperativaContigo Presidente Boric: Hemos hecho del combate a la delincuencia la primera prioridad, con más recursos a las policías, creando una política nacional y un plan que avanza

11:29 - | #CooperativaContigo Boric: El panorama de Chile es más ordenado que cuando tomamos el gobierno: la escalada inflacionaria está en retroceso, las fronteras están más controladas, las divergencias constitucionales se están encauzando

11:27 - | #CooperativaContigo Boric: Seguimos convencidos en avanzar en un país con más libertades, más solidaridad, promover el crecimiento y entregar los recursos de manera más justa, defender la naturaleza y las diversidades

Presidente Boric: "Debimos haber sido más firmes y exigido mayor diálogo dentro de la Convención Constitucional y respecto de ella con la sociedad"

11:18 - | #CooperativaContigo Gabriel Boric: Nuestro Gobierno lleva un año y tres meses de mandato, no han sido tiempos fáciles y vale recordar los hechos: la pandemia, la inflación, inmigración descontrolada, la violencia en el sur, la delincuencia...

11:08 - | [En vivo] Presidente Boric ingresa al salón plenario del Congreso Nacional para dar inicio a su segunda Cuenta Pública #CooperativaContigo

10:59 - | Senador Javier Macaya (UDI): El país espera una Cuenta Presidencial realista, no autocomplaciente, después de dos derrotas contundentes. Que se haga cargo de los problemas severos que afectan a los chilenos El país espera hoy una #CuentaPresidencial realista, no autocomplaciente, después de dos derrotas contundentes. Que se haga cargo de los problemas severos que afectan a los chilenos, con anuncios para las prioridades y no gustitos ideológicos #MenosPoesíaMásGestión — Javier Macaya (@javiermacaya) June 1, 2023

10:56 - | Diputado José Carlos Meza (Republicano): La seguridad va a estar, no me imagino un presidente tan desconectado; la crisis económica se tiene que tratar, pero si creo que a diferencia de la cuenta anterior, no habrá tantas promesas, las que no se cumplieron

10:52 - | [En vivo] Presidente Boric saludó a algunas personas y se subió al Ford Galaxie: Ya se traslada hasta el Congreso Nacional junto a la ministra Carolina Tohá #CooperativaContigo

10:46 - | [En vivo] Diputado Guillermo Ramírez (UDI): No debe faltar la autocrítica, porque el último año ha sido muy malo para Chile; una autocrítica es necesaria para enmendar el rumbo #CooperativaContigo

10:45 - | Presidente Boric ya dejó Cerro Castillo, para llegar hasta el Ford Galaxie que lo trasladará hasta el Congreso Nacional #CooperativaContigo

10:41 - | Senador Juan Ignacio Latorre: En la Cuenta Pública "las prioridades programáticas" deberían ser la reforma tributaria y la de pensiones

Vocera Camila Vallejo por críticas a sus dichos por los "legados": Cometí un error, esto no es solo del Presidente sino de un país

10:34 - | [En vivo] Vocera Camila Vallejo por Cuenta Pública: Está centrada en derechos sociales, seguridad pública y en crecimiento y desarrollo, varias políticas para sacar adelante el país #CooperativaContigo

10:25 - | [Radio en vivo] Diputado UDI Juan Antonio Coloma: "Llamo al Presidente a hacer una Cuenta Pública más sobria, con menos promesas incumplidas" #CooperativaContigo

10:23 - | Gonzalo Winter espera que en el discurso haya mención a la condonación del CAE

10:21 - | Natalia Piergentili "Necesitamos acuerdos amplios para sacar adelante la agenda"

10:20 - | En El Primer Café, Monckeberg pide también "una hoja de ruta de lo que viene para adelante"

10:18 - | [Radio en vivo] Cuenta Pública: "Esperaría que el Presidente dé una señal fuerte en los temas que realmente preocupan a la gente", dice Cristián Monckeberg, extimonel RN #CooperativaContigo

10:13 - | #CooperativaContigo La expresidenta Michelle Bachelet llega al Congreso Nacional, en #Valparaíso, para presenciar la segunda Cuenta Pública de Gabriel Boric

10:05 - | #CooperativaContigo La expresidenta Michelle Bachelet asistirá a la Cuenta Pública de Gabriel Boric:

Las expectativas por la Cuenta Pública se toman el debate en esta jornada

08:43 - | Chahuán: Jamás se puede exculpar las violaciones a los DDHH (...) uno podrá tener una apreciación respecto de lo que hizo el gobierno de entonces en sentar bases del desarrollo, pero los calificativos no los compartimos en lo absoluto #CooperativaContigo

08:33 - | Presidente de RN, Francisco Chahuán: Un sector del socialismo ha tenido temores de un Sistema Integrado de Inteligencia, recordando hechos ocurridos hace 50 años #CooperativaContigo

08:30 - | Presidente de RN, Francisco Chahuán: Se requiere avanzar con la Defensoría de las Víctimas (...) también son clave proyectos como el de infraestructura crítica #CooperativaContigo

08:26 - | El senador y presidente de RN, Francisco Chahuán, conversa con El Diario de Cooperativa #CooperativaContigo

08:20 - | Senador Daniel Núñez (PC): Es algo terrible el surgimiento de actores que quieran justificar una dictadura (...) es un daño tremendo a la democracia poner a un dictador a la altura de estadista #CooperativaContigo

08:19 - | Senador Daniel Núñez (PC): El Presidente ha hecho un tremendo esfuerzo y se está poniendo las pilas. La autocrítica es que tendríamos que haber reaccionado antes en seguridad ciudadana #CooperativaContigo

08:16 - | Senador Daniel Núñez (PC): Entre los aspectos pendientes está la reforma tributaria y avanzar en derechos sociales (...) la seguridad y el pago de la deuda histórica de los profesores #CooperativaContigo

08:15 - | Senador Daniel Núñez (PC): La creación de la Empresa Nacional del Litio y el aumento del sueldo mínimo son señales muy importantes de los avances que se han logrado #CooperativaContigo

08:13 - | El senador Daniel Núñez (PC) conversa con El Diario de Cooperativa #CooperativaContigo

07:52 - | "Hay que destacar lo que se ha avanzado, sin dejar de insistir también en las agendas donde todavía nos falta por avanzar. Eso es poner el foco en compromisos de avances de políticas concretas, que impactan directamente a las familias chilenas", sostuvo la parlamentaria frenteamplista

07:51 - | La diputada Catalina Pérez (RD), en conversación con La Tercera, adelantó que "se debe dar cuenta de los avances, pero también insistir en los compromisos que hemos adquirido con la ciudadanía, como el fin de las listas de espera o de la reducción de la deuda de las familias a través del inicio de la condonación del CAE"

07:35 - | Derechos sociales, más y mejor seguridad pública y desarrollo sostenible serán los tres temas base del discurso

07:34 - | Para esta jornada también está planificada una cadena nacional del Mandatario, en la que presentará un resumen del discurso

07:28 - | En el discurso que se iniciará pasadas las 11:00 horas se tratarán temas como la crisis de seguridad, educación y derechos humanos, a 50 años del golpe de Estado