"Ando sapeando no más": Mujer hizo larga fila en la comisaría pero no quería excusarse

En medio de las elecciones para el Consejo Constitucional, personas acudieron a distintas comisarías del país para dejar constancia que estaban a más de 200 kilómetros de distancia de su local de votación, una de las pocas excusas posibles para no votar.

Sin embargo, el relato de una deslenguada mujer en una comisaría de Puente Alto sacó risas en Chilevisión.

"No voto por ni un hu... No estoy ni ahí. Ando 'sapeando' no más", dijo cuando Juan Pablo Queraltó le preguntó qué hacía en el lugar.

El notero le recordó que tendría que pagar una multa, pues el voto es obligatorio. "No importa, son 10 lucas", respondió la mujer, sin saber realmente el valor de la sanción (hasta 189 mil pesos).

Queraltó intentó hablar con ella nuevamente, pero sus contantes garabatos hicieron que el periodista prefiriera marcharse.