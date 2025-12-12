De cara al balotaje, IPSA cierra semana sobre los 10.000 puntos por expectativa "pro mercado"

El cierre de los mercados esta semana estuvo marcado por la anticipación a la elección presidencial de este domingo, donde el concepto clave para los indicadores económicos es la "expectativa".

A solo dos días de la segunda vuelta entre Jeannette Jara y José Antonio Kast, la aparente ventaja del candidato opositor ha sido interpretada por los analistas como un potencial triunfo de la opción más "pro mercado", generando movimientos relevantes en la Bolsa de Santiago y en el precio del dólar.

Esta lectura se refleja directamente en los indicadores financieros, según explicó Jorge Berríos, director académico del diplomado en finanzas de la Universidad de Chile: "Lo que está viendo el mercado es claramente que la gran posibilidad es que gane José Antonio Kast y en ese aspecto, dado que hay un sentimiento de expectativa pro mercado, los indicadores financieros están actuando bajo esa expectativa", afirmó el experto.

Añadió que la bolsa está "superando los 10.000 puntos" y el dólar ha "bajado ostensiblemente en la última semana".

Los movimientos recientes en los mercados reflejaron este ánimo. El índice principal de la Bolsa de Santiago, el IPSA, aunque retrocedió levemente al cierre (-0,29%) hasta los 10.332 puntos, mantuvo un rendimiento elevado durante la jornada.

Paralelamente, el dólar amplió su caída, llegando a cotizarse por debajo de los 909 pesos durante algunos minutos, aunque cerró en torno a los 910, fortaleciendo el peso chileno.

Ricardo Ruiz de Viñaspre, director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Finis Terrae, sostuvo que Kast "está propiciando la baja de los tributos hacia las empresas con el objetivo de lograr mayor dinamismo y también mayor empleo. Esto trajo como consecuencia, por ejemplo, que indicadores como la Bolsa de Comercio crezca (...) porque se ve más rentable el escenario en el futuro".

"La bolsa y el dólar son dos cosas que reaccionan fuertemente a las expectativas", sentenció.

A estos factores internos se sumaron elementos internacionales, como el buen rendimiento global de las bolsas y el cierre del cobre en un nuevo precio máximo histórico de 5,36 dólares la libra en Londres, lo que incide directamente en la cotización de la divisa local.

Además de la apertura de los mercados el lunes post-elección, la próxima semana estará marcada por la reunión de política monetaria del Banco Central, que definirá si aplica una nueva rebaja en la tasa de interés.