Elizalde: Gobierno ha mostrado voluntad en que se regule adecuadamente el voto obligatorio

La "voluntad" del Gobierno de Gabriel Boric es regular "adecuadamente" el voto obligatorio, según declaró a El Diario de Cooperativa este jueves el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde.

El Ejecutivo confirmó en la víspera que presentará un veto para reponer las multas por no cumplir con el sufragio, luego de que el Senado rechazara en la víspera el informe de la comisión mixta sobre las discrepancias entre ambas cámaras al respecto, en el marco del debate del proyecto que fija en dos días las elecciones municipales y regionales de octubre.

Con votos en contra y abstenciones del oficialismo, la Cámara Alta desestimó el acuerdo que buscaba restituir las multas a los ciudadanos que no voten y no tengan justificación, pero rebajando el monto máximo aplicable (entre 0,5 y 2 UTM), dado que el original (hasta 3 UTM) era demasiado alto, según reclamó el mismo sector en la Cámara Baja en los trámites anteriores.

El punto en discordia esta vez fue que la comisión mixta había incorporado al grupo sujeto a la sanción a los extranjeros habilitados para sufragar. La Constitución consagra que aquellos avecindados en Chile por más de cinco años, y que cumplan con los requisitos, "podrán ejercer" este derecho, es decir, se les abre la posibilidad, pero no están obligados.

"Ha habido una tramitación compleja. Hay distintos puntos de vista: hay gente que doctrinariamente tiene puntos de vista en uno o en otro sentido y hay quienes también decían una cosa hace poco y dicen otra cosa ahora, de todos los sectores, pero lo relevante aquí es que nosotros dimos una señal clara de querer regular una reforma constitucional que está vigente", indicó Elizalde.

El titular de la Segpres señaló que "efectivamente hubo voto obligatorio en el plebiscito de salida del primer proceso (constituyente), en la elección de consejeros del segundo proceso y en el plebiscito (de salida) del segundo proceso porque la reforma constitucional que habilitó estos proyectos era completa; entonces, la norma constitucional regulaba todo, incluida la sanción, pero cuando se aprueba el voto obligatorio (en diciembre de 2022) se hace a través de una reforma constitucional y se señala que la ley lo tiene que regular, y precisamente este proyecto de votación en dos días lo que pretendía era regularlo".

Durante la discusión en el Congreso, comentó Elizalde, "ha habido todo tipo de cosas: muchos de los que critican que no se aplicó la multa votaron en contra de la idea de legislar, que significaba que no iba a haber multa. En fin. En ese contexto, nosotros planteamos una regulación que no ha sido fácil, porque distintos sectores han votado distintas cosas en distintos momentos de la tramitación de este proyecto".

"Tenemos que arribar a un texto que genere apoyo transversal porque esta es una norma de quórum y, en caso contrario, no se va a aprobar", advirtió el ministro Elizalde.

VETO ADITIVO Y SANCIONES PARA "CIUDADANOS"

El ministro advirtió que "tenemos que arribar a un texto que genere apoyo transversal porque esta es una norma de quórum y, en caso contrario, no se va a aprobar", resaltando que "por eso, después del rechazo del Senado al informe de la comisión mixta, el Presidente tomó la decisión de presentar un veto aditivo".

"Lo digo preliminarmente, porque después tendrá que verse el tecnicismo, el tema técnico-jurídico, pero preliminarmente el análisis indica que tendría que hacer un veto aditivo, agregando una norma nueva que establezca una sanción", precisó Elizalde, antes de afirmar que "se ha planteado que esa sanción se aplique a las ciudadanas y ciudadanos del país".

"Es exactamente la misma regulación que existía en Chile hasta el año 2010, hasta cuando hubo voto obligatorio", subrayó.

Consultado si incluir multas por no votar es una medida "antipobres", como aseguró ayer el diputado Gonzalo Winter (Frente Amplio), Elizalde respondió: "No soy comentarista de las declaraciones de los parlamentarios. Además, me tengo que relacionar permanentemente con ellos, así que en eso soy súper cuidadoso. Dicho lo anterior, no; el Gobierno presentó un mensaje para hacer efectivo el voto obligatorio y eso da cuenta de la voluntad de que se regule adecuadamente".

La matriz del proyecto, que es habilitar la realización de las elecciones de alcaldes, concelajes, gobernadores y consejeros regionales de octubre en dos días, ya había sido aprobada por ambas cámaras, por lo que es por ahora la única disposición en condiciones de convertirse en ley.

