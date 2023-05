Juan Sutil reconoce haber aportado a las campañas parlamentarias de Schalper y Piergentili

Juan Sutil, exlíder de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y excandidato al Consejo Constitucional por Chile Vamos, reveló que aportó a las campañas parlamentarias de la actual timonel del PPD, Natalia Piergentili, como también al secretario general de RN, Diego Schalper.

En la última jornada se conoció que Sutil presentó una querella por injurias y calumnias contra el diputado Diego Ibáñez (CS), luego que éste asegurara que el extimonel del empresariado le ha "pasado un par de millones de pesos a parlamentarios de Chile Vamos", quienes luego votaron a favor de las AFP o contra la "democratización del derecho del agua".

Además, Ibáñez dijo que dichos aportes habían beneficiado a los diputados Diego Schalper (RN), Juan Antonio Coloma y Jorge Alessandri (UDI) y que figuraban "en el Servel".

En las últimas horas, en el canal 24 Horas, Sutil se defendió y apuntó que Ibáñez "imputa en mi persona hechos que no son reales, ni es verdad. Yo no le he dado nunca plata a un diputado para que tenga una decisión en una elección y él lo dice claramente".

"He actuado siempre correctamente toda mi vida, en el marco de la ley (...) cuando él habla de estos hechos está hablando de que, supuestamente, he cometido un cohecho o un soborno y eso es falso. Y él tiene que pagar por mentir", declaró.

En esta línea, aclaró que "jamás le he hecho un aporte en una campaña al señor Alessandri y, menos, al señor Coloma", pero a Schalper sí, "como lo he hecho a otros candidatos (...) y lo hago de acuerdo cómo establece la ley", como también a la Natalia Piergentili "cuando fue candidata a senadora, y por qué no lo puedo decir si es mi amiga personal y eso es público".

Finalmente, se refirió a la elección del domingo y criticó la paridad en este proceso, luego que ésta le perjudicara y quedara afuera. "El dolor más grande es que hay 76 mil personas que nos dieron la preferencia y no tienen quien los represente, y me parece que eso es faltar a la buena democracia".

"Me parece que la paridad de entrada está bien, pero en la salida me parece inaceptable porque se vulnera o se pasa por encima de la voluntad popular. Meterle la mano a la urna es atentar contra el principio de la democracia representativa y en el mundo privado normarlo por ley también es incorrecto", acotó.