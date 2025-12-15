Mercados financieros reaccionan con estabilidad tras triunfo de José Antonio Kast

Las primeras horas de operaciones en los mercados financieros chilenos este lunes, tras el triunfo de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales, han mostrado una estabilidad relativa, sin grandes fluctuaciones que sorprendan a los analistas.

El escenario electoral, que se vislumbraba como el más probable en las jornadas previas, ha generado un cumplimiento de expectativas, especialmente por la percepción de una opción "más promercado".

En cuanto al principal indicador de la Bolsa de Santiago, el IPSA, se observó un retroceso de apenas 0,02% durante esta mañana, hasta los 10.397 puntos. El viernes cerró a los 10.400.

Esta mínima variación sugiere una ausencia de sobresaltos significativos, manteniendo el nivel muy cercano al cierre de la jornada anterior.

Los mercados, incluyendo el IPSA y el dólar, muestran movimientos acotados en las primeras horas post-elección presidencial. (FOTO: ATON)

"La reacción inicial del mercado cambiario fue moderada, reflejando una reducción parcial de la prima por incertidumbre política, aunque todavía condicionada por factores externos que favorecen al peso chileno", afirmó Felipe Sepúlveda, analista jefe de Admirals Latinoamérica.

Por su parte, Emanoelle Santos, analista de mercados de la plataforma XTB Latam, indicó que "el triunfo de Kast en la segunda vuelta presidencial es interpretado por el mercado como un resultado favorable desde la perspectiva económica, al asociarse con una agenda más promercado y con expectativas de mayor disciplina fiscal y regulatoria, lo que ha fortalecido al peso en el corto plazo".

Dólar con alza acotada y cobre se mantiene en niveles históricos

Respecto a la divisa estadounidense, el dólar superó esta mañana los 911 pesos, un alza acotada respecto a su cierre el viernes, que estuvo por debajo de los 908 de la divisa nacional.

En un movimiento paralelo, el precio del cobre en la Bolsa de Metales de Londres se registró en 5 dólares con 34 centavos la libra. Aunque es una cifra menor a los días previos, sigue en niveles históricos.

"Se mantiene cerca de máximos recientes, apoyado por inventarios más ajustados y limitaciones persistentes en la oferta global, factores que continúan dando respaldo adicional al peso chileno", cerró Santos.

Carlos Budnevich, académico de la Universidad de Los Andes, planteó que "estos efectos ya venían manifestándose, tanto en el precio de las acciones en Chile, como también en el tipo de cambio, previamente. Por supuesto que en una elección siempre hay incertidumbre, con las encuestas quizás venía bajando, había un claro ganador que es el Presidente electo José Antonio Kast, aunque siempre pueden haber eventos de cola que no se produjeron".

"Yo creo que el mercado claramente evalúa como positivo lo que se está proponiendo por parte del Presidente electo y su futuro equipo económico", valoró.

Analistas destacan que la victoria de Kast, asociada a una agenda promercado y mayor disciplina fiscal, ha contribuido a una reducción parcial de la incertidumbre política, fortaleciendo el peso chileno y moderando el alza del dólar. (FOTO: ATON)

Grupo de Política Monetaria recomendó reducción de tasa de interés

En paralelo, el Grupo de Política Monetaria (GPM), en su más reciente reunión, recomendó una reducción en la tasa de interés, una medida que el mercado venía anticipando con expectación.

En detalle, se espera una reducción de 25 puntos base, lo que implicaría que la tasa de interés de referencia del Banco Central sea de 4,5%.