Moreira pide a Kast evitar "la trampa mortal de la izquierda"

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: ATON (referencial)
El senador Iván Moreira (UDI) pidió que el abanderado José Antonio Kast (Partido Republicano) no se deje "provocar" en el Debate Presidencial de Segunda Vuelta de Anatel, el último encuentro con su contendora Jeannette Jara (oficialismo-DC) de cara al balotaje.

"Hay que mantener esta estrategia y no dejarse provocar. Esa es la trampa mortal de la izquierda. Aquí solo hay que dar certeza en los temas que le importan a la gente para dar soluciones muy pronto", afirmó el parlamentario gremialista.

