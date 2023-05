Parlamentarios DC urgen "a la brevedad" un pacto electoral para frenar "el avance de la ultraderecha"

La jefa del comité de senadores de la Democracia Cristiana (DC), Yasna Provoste, y su homólogo de bancada de diputados, Eric Aedo, abogaron este miércoles por "concordar a la brevedad un pacto electoral del mundo progresista" para frenar el "avance de la ultraderecha en el mundo popular y las clases medias".

En concreto, los dirigentes de la falange pidieron aunar fuerzas tras el contundente e inesperado triunfo del Partido Republicano en las elecciones del futuro Consejo Constitucional el pasado domingo, que imprimieron un giro inesperado al tablero político.

Esta mañana, en El Diario de Cooperativa, el presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, se abrió a un pacto electoral, pero sin sumarse al Gobierno.

UN PACTO ACOMPAÑADO DE ACUERDOS PROGRAMÁTICOS

A través de un comunicado, Provoste aseguró que "después del resultado electoral del domingo se requiere asumir el nuevo escenario y el avance de la ultraderecha en el mundo popular y las clases medias. Por eso es vital concordar a la brevedad un pacto electoral del mundo progresista para las elecciones municipales y regionales del 2024 y las elecciones del 2025 donde apuntemos a revertir este avance de la ultraderecha mediante"

Según la exprecandidata presidencial, "este pacto electoral debe ir acompañado de acuerdos programáticos donde lo principal sea darle prioridad a la lucha por la seguridad contra el crimen organizado, promover un plan de reactivación económica generadora de empleos y darle urgencia a una reforma previsional que permita incrementar las actuales pensiones, en especial, de los sectores medios".

En tal sentido, la parlamentaria por Atacama planteó indicó que van a estar muy atentos a la votación del aumento del Ingreso Mínimo Mensual en el Senado, tras su aprobación en la Cámara Baja: "Nos parece que aquellos sectores que concurrieron a darle el apoyo a la ultraderecha también son sectores que aspiran a que el salario mínimo mejore y, por lo menos, los votos de la DC van a estar aumentar el salario mínimo de los trabajadores y trabajadoras".

"Ningún partido -y, por cierto, la DC- no puede pensar que va a enfrentar sólo la búsqueda de nuevas respuestas a las esperanzas y expectativas que tiene la ciudadanía. Y al menos nosotros, desde nuestras bancadas, hay relación con el Gobierno para avanzar en todas aquellas iniciativas que permitan mejorar la gestión del Gobierno y las políticas públicas", detalló Provoste.

Sobre la posibilidad de entrar o no a la alianza de Gobierno, puntualizó que "es una decisión que está en el ámbito de la institucionalidad del partido y (para) nosotros, como jefes de los comités DC en la Cámara y el Senado, nuestra preocupación es cómo somos capaces de mejorar las respuesta a las expectativas que tiene la ciudadanía; cómo desde este espacio político contribuimos con el Gobierno en aquellas demandas que se conectan con la ciudadanía".

"NO PODEMOS SER INDEFERENTES, MENOS EN LOS 50 AÑOS DEL GOLPE"

El diputado Aedo, a su vez, afirmó que "más allá de plantearnos si entrar o no (al Gobierno), hay que colaborar y en esa colaboración tiene que haber la construcción de un pacto político electoral en el futuro. No podemos ser indiferentes al resultado del domingo. No puede ser indiferente la DC al avance de la derecha dura, menos en el año que se conmemoran los 50 años del golpe militar".

"Es el momento de unir fuerzas con otros y de plantearnos una agenda legislativa, no solo progresista, si no que dé respuesta a las necesidades de la sociedad y un pacto electoral que nos ayude a enfrentar esta nueva realidad donde la ultra derecha ha avanzado", concluyó el jefe de la bancada en la Cámara Baja.