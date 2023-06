"Nuestra escala de valores no solo dista del Gobierno anterior, sino que frente a una generación que nos antecedió, identificada con la centroizquierda y la izquierda", dijo el año pasado el ministro Giorgio Jackson, fundador de Revolución Democrática (del Frente Amplio), declaraciones por las que después tuvo disculparse y afirmar que no se siente en ninguna categoría de "superioridad moral". Pero la idea quedó instalada y volvió a salir a flote estas semanas, a propósito de los casos de convenios de fundaciones vinculadas a RD con el Gobierno, que hoy son objetos de investigaciones penales y administrativas. Para el exministro Genaro Arriagada (ex-DC) "es un llamado a la humildad", ya que -comentó en El Primer Café- "hubo mucha arrogancia para juzgar al pasado". Aunque opinó que no se debe seguir criticando a Jackson, Arriagada remarcó que "con esos barros se construyeron estos lodos; el tufito a superioridad moral (...) se ha terminado pagando".

