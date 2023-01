El presidente de Revolución Democrática (RD), el senador Juan Ignacio Latorre, recordó en El Primer Café que durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera "indultó a seis criminales de lesa humanidad y eso no generó nunca acusación constitucional y no dejamos de aprobar medidas que iban en apoyo a la ciudadanía", haciendo referencia a las críticas de oposición por los indultos a 13 personas otorgados por el Presidente Gabriel Boric. Además, catalogó esto último como una "alharaca de la derecha", ya que esta facultad ha sido utilizada por todos los mandatarios desde el retorno a la democracia. "Hacer de esto como el principal problema y decir que está empañando todo, es parte de la dinámica política, creo que mezquina, pero no mirar todo lo demás que sí el Gobierno está haciendo en cuanto a llevar adelante su programa", destacó el parlamentario.

