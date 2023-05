Ministra de la Mujer prevé "retrocesos importantes" en derechos si los republicanos llegan al poder

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, avizoró un eventual retroceso en los derechos de las mujeres si el Partido Republicano llegase al poder en las próximas elecciones presidenciales de 2025, una semana después de la victoria conseguida por los candidatos de la colectividad fundada por José Antonio Kast en los comicios de consejeros constitucionales del 7 de mayo.

"Esto no un temor personal; es mirar la evidencia de lo ocurrido en otros países, los países en los que han gobernado los aliados internacionales de José Antonio Kast: Brasil, con Jair Bolsonaro; Estados Unidos, con Donald Trump, las propuestas que hace VOX en los lugares donde gobierna en este sistema alambicado de España. Hay retrocesos para las mujeres, por cierto", dijo la secretaria de Estado en Tolerancia Cero, de CNN Chile.

Orellana explicó que "los derechos reproductivos son un caballito de batalla cultural que se enarbola, pero hay cosas que son más profundas que tienen que ver con el derecho de las mujeres en la autonomía económica, a poder llevar sus vidas de forma autónoma, porque en ciertas formas de entender la familia tradicional, la autonomía de las mujeres es una amenaza (...) Y puede haber retrocesos importantes no solamente en derechos sexuales y reproductivos, sino que en participación política de las mujeres, como se vio en Brasil o Estados Unidos".

#ToleranciaCero | Antonia Orellana y eventual gobierno del Partido Republicano: "Puede haber retrocesos importantes no solamente en derechos sexuales y reproductivos (de las mujeres), sino que también en participación política"



📡En vivo: https://t.co/1OmlpVNfWC pic.twitter.com/CqGtPiQdFv — CNN Chile (@CNNChile) May 15, 2023

UNA NUEVA CONSTITUCIÓN QUE SEA PEOR QUE LA ACTUAL, "UN ESCENARIO PROBABLE"

Respecto a la posibilidad de que la nueva Constitución sea peor texto que la Carta Magna actual, vigente desde la dictadura cívico-militar, la ministra aseguró que "hay un escenario probable que está por verse, que yo creo que hay una primera señal en como reaccione Republicanos al primer anteproyecto que le entregue la Comisión Experta, hay va a haber más o menos una temperatura".

Ante la opción de un posible rechazo en el plebiscito de salida, Orellana señaló que "cualquier posibilidad es cierta, porque tenemos a cargo de la redacción a quienes nunca quisieron hacer una nueva Constitución".

"Si me preguntas qué es lo que creo que hay que hacer -no lo que creo que pueda llegar a pasar, porque es un escenario abierto y las condiciones se construyen, no quedan dadas por una elección- es que lo que se debe hacer por vocación democrática es disputar el proceso como se debe, en la cancha de la democracia, en la cancha de la opinión pública y a través de los mecanismos que nos hemos dado", reflexionó.

En tanto, sobre la derrota del oficialismo en la elección del Consejo Constitucional, la ministra afirmó que "ese es un resultado evidente e inopinable".