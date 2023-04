Alcalde de Maipú ordenó sumario contra funcionaria que insultó a Carabineros y FFAA

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (RD), ordenó abrir una investigación sumaria contra la directora de Tránsito Municipal, Anaí Muñoz, tras la viralización de un video en el que insulta a las Fuerzas Armadas.

En el registro, realizado en agosto de 2021 durante el programa "Maipucinas al poder", Muñoz alertaba que "los milicos podrían salir libremente a la calle" y "esto no va a traer nada bueno".

Afirmaba que se requería "una reestructuración urgente" en sus "escuelas de formación inhumanas, retrógradas", pues los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden son "asesinos, descriteriados y todo lo que les pueda decir; y me da lo mismo que me digan lo que me digan y que después me toque trabajar con los 'inculiables', porque no tengo otra palabra para ellos".

"Si en algún momento hay que ser candidata a algo, vamos a asumir (...) Me hago completamente responsable de mis dichos", sentenció Muñoz.

Conocido el registro, José Antonio Kast salió a pedir su destitución.

Espero que el Alcalde Tomás Vodanovic destituya mañana mismo a la Directora de Tránsito de Maipú por estas graves declaraciones. No es aceptable que la funcionaria pública Anai Muñoz @LaAnaisinS opine así de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden. pic.twitter.com/nHo4obLaIH — José Antonio Kast Rist 🇨🇱 (@joseantoniokast) April 14, 2023

La situación fue abordada en las últimas horas por el alcalde Vodanovic, quien expresó su "más profundo rechazo frente a los dichos emitidos por la directora de Tránsito".

El jefe comunal ofreció "disculpas institucionales" a nombre de la Municipalidad y afirmó que a las Fuerzas Armadas y policías las "valoramos y respetamos profundamente".

Explicó que "la directora es funcionaria de carrera con 22 años trabajando en el municipio, y llegó a su puesto vía concurso público", motivo por el cual él no tiene "las facultades para desvincularla ni solicitar la renuncia".

Apuntó, en todo caso, que Muñoz "ofreció disculpas y (manifestó) arrepentimiento por lo dicho".

La directora es funcionaria de carrera con 22 años trabajando en el municipio, y que llegó a su puesto vía concurso público. Como alcalde no tengo las facultades para desvinculada ni solicitar su renuncia. Sin embargo, ella ayer ofreció disculpas y arrepentimiento por lo dicho. — Tomás Vodanovic (@TomasVodanovic) April 15, 2023

En esta línea, el militante de Revolución Democrática explicó que aunque el video "fue grabado y publicado el año 2021, fuera de horario laboral y de dependencias municipales", él instruyó que se inicie "una investigación sumaria para determinar posibles faltas y sanciones a aplicarse".

"Como municipios velaremos siempre por el respeto y la fraternidad entre personas e instituciones, en ánimo de fortalecer la democracia y la vida en común. Seguiremos trabajando arduamente y en conjunto a las FFAA y policías por el bien de nuestra comunidad", cerró Vodanovic, tras una serie de posteos en su cuenta de Twitter referidos al caso.