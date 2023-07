Municipio clausuró un circo en Maipú: Dueños acusan acto de mala fe

La Municipalidad de Maipú clausuró este viernes el circo "Mundos Mágicos" que ocupa un terreno de esa comuna, argumentando que hace falta un documento ante notario que estableczca que el espacio está arrendado correctamente.

Los dueños del espectáculo acusan que se trata de un acto de mala fe, porque el propietario del terreno es Pedro Acevedo, el mismo del Espacio Don Oscar, que también fue clausurado por el municipio ayer, y aseguran que no se han encontrado con este problema en otras comunas de la capital.

"Estoy muy molesta con el municipio, siendo que el año pasado trabajamos aquí mismo y no tuvimos ningún problema", apuntó Yolanda Sandoval, representante legal de la empresa Hermanos González, y añadió que hoy hizo entrega del contrato a una funcionaria, aunque "ni siquiera me quisieron recibir" en la alcaldía.

"Mi abogado ya está trabajando para hacer un recurso de protección contra el municipio, porque lo encontramos injusto, no puede ser que ellos no hagan eso", adelantó.

A pesar de esta medida, una importante cantidad de personas ingresó a la carpa del circo por su entrada lateral, y la función de esta noche se desarrolló con normalidad.

"Vamos a trabajar igual, porque yo tengo que responderle a mi público (...) no podemos dejar de no funcionar por ello, no podemos faltar el respeto a nuestro público", cerró Sandoval.