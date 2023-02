Oposición cuestiona nulo avance de ley de usurpaciones pese a acuerdo en el Congreso

Senadores de oposición cuestionaron al Ejecutivo por la demora en el avance del proyecto de ley sobre usurpaciones de tierras, especialmente tras el enfrentamiento que dejó tres víctimas fatales en la comuna de Teodoro Schmidt, en la Región de La Araucanía, durante este fin de semana.

El Presidente Gabriel Boric había pedido un acuerdo en el Congreso para avanzar en la materia, pero de acuerdo a los parlamentarios ya se dejaron atrás las diferencias y el gobierno no ha presentado nuevas indicaciones para retomar la tramitación.

El senador José García Ruminot (RN) dijo que "yo no logro entender las dificultades que tiene el Ejecutivo y que han hecho que las indicaciones no se presenten y que por lo tanto el proyecto no se tramite. Ya tenemos un acuerdo, entonces ¿por qué el Ejecutivo no envía las indicaciones? Es algo que yo desconozco".

"También decir que no necesitamos que el Ejecutivo presente las indicaciones, son materias ante las cuales nosotros tenemos iniciativa de ley, nosotros los parlamentarios. Por lo tanto, si el Ejecutivo no lo hace en un plazo de tiempo prudente lo vamos a hacer nosotros, no podemos seguir esperando", adelantó.

El alcalde de Teodoro Schmidt, Baldomero Santos, recordó que "las familias de la comuna son eminentemente pequeños agricultores que viven de la agricultura campesina, con condiciones muy difíciles para salir adelante, porque precisamente el Estado en la comuna de Teodoro Schmidt ha invertido muy poco en los últimos años, ha tenido un muy bajo desarrollo, de hecho somos una comuna que está en una zona de rezago, es decir, la calidad de vida es muy inferior a otras comunas del país, estamos dentro de las 15 más pobres".

"Claramente las condiciones de los habitantes de la comuna de Teodoro Schmidt son difíciles y por eso creo que también un proyecto de ley como este, que busca proteger la propiedad de las personas, es algo muy beneficioso", valoró.

Entre los puntos que se acordaron en el Congreso se encuentra que la flagrancia en este tipo de delitos será de 12 horas y que las penas variarán tomando en cuenta el nivel de violencia de la usurpación.