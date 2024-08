Partidos oficialistas ponen en duda renovar pacto con el PC por posturas sobre Venezuela

Los cuestionados comicios presidenciales de Venezuela, que mantienen a Nicolás Maduro en la presidencia, levantó asperezas dentro de los partidos del oficialismo por la postura del Partido Comunista y han puesto en cuestión renovar un futuro pacto con ellos para las presidenciales.

El escepticismo con la que el Presidente Gabriel Boric ha visto los resultados expuestos por el Centro Nacional Electoral (CNE) de Venezuela ha sido respaldado por los partidos de Socialismo Democrático, a excepción del PC que ha sido más crítico con el Gobierno.

En ese contexto, las críticas al Partido Comunista han salido de la mayoría de los partidos del oficialismo y han puesto en duda su futuro en otra eventual coalición.

El presidente del PPD, Jaime Quintana, señaló en entrevista a La Tercera que "si en un plazo prudente el PC no cambia su posición sobre Venezuela, veo muy difícil renovar un pacto con ellos".

En respuesta, el presidente comunista Lautaro Carmona apuntó en Radio Nuevo Mundo que "no nos mueve en nuestro análisis y le garantizo –puede ser una frustración a lo mejor- que nadie del PC está pidiéndole que nos informe un poquito más, a Jaime Quintana, a ver si su idea es la que nosotros comprendemos, y si la vamos a informar así y asá a la célula del partido. Ese debate no va a existir".

"La posición de ellos, es la de ellos y yo tendré que asumirla, no es nuestro problema que el mundo esté con los que están de acuerdo con nosotros o no. No vamos a renunciar a nuestra condición de partido comunista, de izquierda, allendista y revolucionario", sostuvo.

Las declaraciones de Quintana no son las primeras, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) declaró en otro momento que también le incomodaría estar en una coalición donde haya sectores que encuentren que lo que ocurrió en Venezuela está bien.

Asimsismo, el respaldo llegó del senador Juan Luis Castro (PS) quien reafirmó que los dichos del timonel PPD reflejan la realidad dentro de Socialismo Democrático porque "aquí se marca un antes y un después".

"Pudo haber habido mucho romanticismo en la izquierda chilena por el fenómeno de Chávez hace 25 años atrás, pero otra cosa es cómo derivó esto en una dictadura sangrienta, que tiene todos los rasgos de un caudillismo llevado a una alianza de poder entre militares y un grupo que controla la economía, la fuerza en un país dándole vuelta a la espalda a la democracia", planteó.

En esa línea, declaró que "por eso yo creo que estamos en un momento de inflexión y seguramente el próximo pacto electoral para la presidencial va a tener que revisar exactamente qué ocurre con el Partido Comunista, si es que éste no cambia de opinión. Vamos a ver porque la opinión de la cúpula del PC no siempre es la misma que están teniendo hoy muchos militantes en distintos lugares que ven lo indefendible en ese apoyo a Maduro".

Por otro lado, desde el Frente Amplio han endurecido el tono con lo que ocurre en Venezuela, la presidenta Constanza Martínez declaró que espera haya una postura clara y unívoca dentro del oficialismo.