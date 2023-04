Naranjo: Que timonel PS asuma como senadora "no significa una mayor rivalidad" entre ambas coaliciones

El diputado Jaime Naranjo afirmó que si la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, asume como senadora, eso "no significa que se van a tensionar más la situación o se va a generar una mayor rivalidad entre el Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad".

El comentario del parlamentario se dio en medio de los roces dentro del oficialismo que han involucrado a la líder socialista ante sus críticas a esa coalición por su compromiso con el Gobierno, y de cara a la ratificación de la Comisión Política del PS respecto a la timonel, que surgió como opción para reemplazar al ahora ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, en el Senado.

En ese sentido, comentó que "el ánimo, y es lo que ha manifestado el Presidente (Gabriel Boric), es llamarlos a la unidad y a un objetivo de propósitos comunes".

"Creo que aquí hay que alinearse detrás del Presidente, y no queda otra alternativa: El desorden político y la lucha entre las dos almas del Gobierno no contribuyen ni ayudan en nada al éxito del Gobierno", enfatizó.

Su par y compañera de partido, Daniella Cicardini, opinó que Vodanovic, "como mujer, también cumpliría un rol importantísimo en la senaduría. Creo que no hay ninguna inhabilidad política, ni legislativa, ni estatutaria ni reglamentaria: Es una discusión bien artificial".

Se espera que la ratificación ocurra a eso de las 15:30 horas de éste domingo 23 de abril. Pese a su posible nuevo cargo, Vodaovic aseguró que continuaría como timonel del partido.

DISCUSIÓN DE MANTENER A TIMONEL SIENDO SENADORA

Hace días atrás, Naranjo manifestó su preocupación sobre la posibilidad de que la timonel se mantenga en ese rol tras asumir como senadora, lo que consideró como "un error que no se puede volver a repetir", recogió Emol.

Al respecto, el senador José Miguel Insulza opinó que desconoce el origen de dicha discusión y ejemplificó que Elizalde, mientras era senador, también fue presidente del PS: ¿Entonces por qué esta exclusividad de cómo va a ser el senador socialista presidente de su partido?, a mí me parece bien por lo demás", señaló.

"Hemos tenido diferencias claramente, pero Paulina no ha hecho más que reflejar la decisión del partido. En eso no tenemos dos posiciones, no hay quién piense que no existan las dos almas y no hay quién piense que estuvo bien que el Partido Comunista y los otros partidos votaran en contra de la Ley de Seguridad", sentenció.

En tanto, la bancada socialista espera que en caso de asumir el escaño del Senado, Vodanovic no abandone la presidencia del partido.