El extimonel PPD Heraldo Muñoz dijo a Cooperativa que, de cara a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende, "no debería haber un relato oficial del Gobierno". Entrevistado a propósito de la reedición de su libro "La sombra del dictador", el excanciller dijo a Un Día en el Mundo que el hito de septiembre próximo debe recordar a las víctimas, a los detenidos desaparecidos, pero también mirar al futuro y recoger las "lecciones aprendidas, para no quedar atrapados en el pasado, en una situación de Guerra Fría" que, a lo largo de las décadas, ha ido "heredando rencores" en nuestro país. Sin olvidar ni dejar de lado la directa intervención estadounidense en el fracaso de Allende, afirmó, corresponde al mundo de la izquierda reconocer "los errores propios" y reflexionar sobre el "conjunto de factores que llevaron al quiebre institucional". En este sentido, "romantizar el Gobierno de Allende es un error. Si bien es cierto, yo me identifiqué con sus políticas, hubo errores muy fundamentales de tratar, desde una perspectiva maximalista, de implementar una revolución cuando el Gobierno era minoría en el Congreso", explicó. La Unidad Popular intentó hacer "una revolución sin mayoría social ni mayoría política, con mucha incompetencia económica y mucho vanguardismo" de sectores como el Partido Socialista y el MIR. La conmemoración debe reflejar, en definitiva, "una visión autorítica de lo que pasó en ese momento", y desde el Ejecutivo no debe promoverse "una visión oficial de lo que sucedió, (sino que) debe haber una diversidad de visiones", aseveró el exministro.

